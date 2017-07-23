التعويم يهوي بإيرادات فودافون مصر 2.5 مليار جنيه‎

محمود جمال: كشف نتائج أعمال فودافون العالمية عن تحقيق فودافون مصر إيرادات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/2018 المنتهى فى 30 يونيو الماضى بقيمة 228 مليون يورو ما يعادل 4.4 مليار جنيه مقابل 362 مليون يورو يوازى 6.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة تراجع 37%.

محمود جمال:



كشف نتائج أعمال فودافون العالمية عن تحقيق فودافون مصر إيرادات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/2018 المنتهى فى 30 يونيو الماضى بقيمة 228 مليون يورو ما يعادل 4.4 مليار جنيه مقابل 362 مليون يورو يوازى 6.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة تراجع 37%.

وأرجعت النتائج سبب التراجع إلى تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى وارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، إذ تقوم الشركة بتحويل الإيرادات التي حققتها بالعملة المحلية إلى اليورو أثناء حسابها في القوائم المالية للمجموعة العالمية.

ويشهد سعر صرف العملة الأمريكية منذ 3 نوفمبر الماضى تذبذبا كبيرا صعودا وهبوطا إذ ارتفع لدى أغلب البنوك إلى مستوى 18 جنيها مقابل 8.88 جنيه، ويصل حاليا لمستوى 17 جنيها.

واحتسبت فودافون سعر اليورو بقيمة ١٩.١ جنيه مصري خلال العام المالي الذي يبدأ في أبريل ٢٠١٧ وينتهي في مارس ٢٠١٨، بينما كان اليورو مستويات أقل من 10 جنيهات في العام المالي الماضي.

وبلغ عدد مستخدمي فودافون في مصر ما يقرب من ٣٨ مليون مستخدم بمتوسط عائد ٣٣ جنيها على المستخدم الواحد بينما بلغ عدد المشتركين في الإنترنت الثابت بالشركة حوالي ٣٢٩ ألفا.