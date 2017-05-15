التعويم يقفز بعائدات المصرية للاتصالات من الدولي والكابلات البحرية‎

%41 زيادة فى الطلب على خدمات ADSL303 ملايين جنيه ارتفاعا في أرباح الشركة بفودافون محمود جمال:كشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات عن زيادة عائدات وحدة أعمال النواقل الدولية "المكالمات الدولى" خلال الربع الأول من العام الحالى لتصل إلى 1.186.171 مليار جنيه مقارنة بـ 645.924 مليون جني

%41 زيادة فى الطلب على خدمات ADSL





303 ملايين جنيه ارتفاعا في أرباح الشركة بفودافون

محمود جمال:

كشفت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات عن زيادة عائدات وحدة أعمال النواقل الدولية “المكالمات الدولى” خلال الربع الأول من العام الحالى لتصل إلى 1.186.171 مليار جنيه مقارنة بـ 645.924 مليون جنيه فى نفس الفترة من 2016.

كما زادت أيضا عوائد وحدة أعمال عملاء شبكات الدولى ” الكابلات البحرية ” إلى 298.518 مليون جنيه مقارنة بـ 145.973 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

ولدى «المصرية» أرصدة دولارية من نشاطها فى بيع سعات الانترنت على الكابلات البحرية والمكالمات الدولية، وأرجعت النتائج السبب وراء الزيادة فى النشاطين إلى زيادة سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.

ويشهد سعر صرف الدولار منذ 3 نوفمبر الماضى تذبذبا كبيرا صعودا وهبوطا، ليصل فى أغلب البنوك إلى 18.5 جنيه مقارنة بـ 8.88 جنيه قبل التعويم.

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات إن زيادة أرباح المصرية من حصتها فى فودافون مصر بنحو 303 ملايين جنيه لتسجل 675 مليون جنيه خلال الشهور الثلاث الأولى من 2017 مقابل 372 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى يرجع إلى كفاءة العمليات التشغيلية بالأخيرة، ومن المعروف أن المصرية للاتصالات تمتلك 45% من أسهم فودافون مصر.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ”المال” أن ارتفاع إيرادات المصرية بنحو 1.126 مليار جنيه يرجع إلى زيادة العائدات من وحدة أعمال المسكن بنحو 265.622 مليون جنيه نتيجة زيادة الطلب على خدمات الإنترنت فائق السرعة “adsl” بنسبة بلغت 41% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للاتصالات ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.34 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بنحو 1.27 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.

وبلغ إجمالى الإيرادات المجمعة للشركة 4.2 مليار جنيه بزيادة 37% عن الفترة المقارنة من 2016، وبلغ نصيب السهم من الأرباح خلال الفترة المذكورة 0.78 جنيه وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، وبلغت الحصة السوقية للإنترنت فائق السرعة نسبة 75.3% بإجمالى عدد المشتركين 3.4 مليون مشترك.

وذكر أن شركته لم تتخذ إى اجراءات احترازية خلال هذا الربع مثلما فعلت خلال الشهور الثلاث الأخيرة من العام الماضى وكان منها تخصيص مبلغ 380 مليون جنيه كفروق ضريبة، ودعم صندوق الولاء والانتماء بالشركة بـ 400 مليون جنيه، مما أدى إلى انخفاض صافى أرباحها إلى 2.7 مليار جنيه.