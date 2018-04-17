التعويم يقفز بإيرادات قناة السويس 62 مليار جنيه خلال 4 سنوات

أحمد شوقي: تستهدف الحكومة خلال العام المالي المقبل 2018/2019 تحقيق إيرادات من هيئة قناة السويس بواقع 103.2 مليار جنيه؛ وفق الموازنة العامة للدولة.وبمقارنة هذه الإيرادات بالمحقق فعليًا خلال العام المالي 2015/2016 يتبين أن الإيرادات الحكومية من قناة السويس قد ارتفعت بما يقارب 62 مليار ج

أحمد شوقي:

تستهدف الحكومة خلال العام المالي المقبل 2018/2019 تحقيق إيرادات من هيئة قناة السويس بواقع 103.2 مليار جنيه؛ وفق الموازنة العامة للدولة.

وبمقارنة هذه الإيرادات بالمحقق فعليًا خلال العام المالي 2015/2016 يتبين أن الإيرادات الحكومية من قناة السويس قد ارتفعت بما يقارب 62 مليار جنيه حيث بلغت إيرادات ذلك العام 41.2 مليار جنيه.

وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى تقلبات أسعار الصرف وتعويم العملة المحلية نهاية 2016؛ بالإضافة إلى قرارات رفع الرسوم المحصلة عن العبور بقناة السويس.

وتشير بيانات الموازنة العامة للدولة إلى أن الدولة قد حققت إيرادات من قناة السويس بواقع 73.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/ 2017 الذي شهد صدور قرار تعويم الجنيه، فيما ارتفعت مستهدفات الحكومة من هذا البند خلال العام المالي الجاري إلى 91.2 مليار جنيه.

وبتتبع الإيرادات العامة من قناة السويس؛ يتبين أنها قد شهدت ارتفاعًا مستمرًا منذ العام المالي 2005/ 2006 وحتى الآن؛ فقد بلغت إيرادات هذا العام 20.5 مليار جنيه، ثم ارتفعت خلال العام المالي التالي 2006/ 2007 إلى 23.8 مليار جنيه، ثم إلى 28.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2007/ 2008.

غير أن العام المالي 2008/ 2009 قد شهد تراجعًا طفيفًا للإيرادات العامة من قناة السويس لتسجل 26.1 مليار جنيه، ثم سجلت انخفاضًا آخر خلال العام المالي 2009/2010 لتبلغ 25 مليار جنيه. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق الدولية وأثرت على حجم التجارة بين الدول بشكل انعكس سلبًا على حركة المرور بقناة السويس.

ومع التعافي الجزئي من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية؛ عاودت إيرادات قناة السويس مسلسل الارتفاع لتصل إلى 29.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/ 2011، ثم بلغت 31.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/ 2012، و32.3 مليار جنيه خلال 2012/ 2013، ثم ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى 36.9 مليار جنيه خلال 2013 /2014، ثم إلى 39.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/ 2015.