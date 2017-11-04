التعويم يضاعف مشتريات الأجانب بالبورصة 15 مرة

المال - خاصارتفعت مشتريات المستثمرين الأجانب 1504% (ما يعادل 15 مرة)، منذ بداية العام الحالي، لتسجل 8.3 مليار جنيه، مقابل 544.96 مليون جنيه، الفترة المماثلة من 2016، مستفيدة من قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف "التعويم" في نوفمبر 2016.وحققت البورصة مستهدفات تاريخية وصعود ملحوظ على صعيد المؤشر

المال – خاص

ارتفعت مشتريات المستثمرين الأجانب 1504% (ما يعادل 15 مرة)، منذ بداية العام الحالي، لتسجل 8.3 مليار جنيه، مقابل 544.96 مليون جنيه، الفترة المماثلة من 2016، مستفيدة من قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف “التعويم” في نوفمبر 2016.

وحققت البورصة مستهدفات تاريخية وصعود ملحوظ على صعيد المؤشرات وقيم التداولات، منذ تحرير سعر الصرف، مدعومة بمشتريات المستثثمرين الأجانب المكثفة الذين استغلوا فرص رخص الأصول، وتراجع قيم الأسهم نتيجة خسارة العملة المحلية أكثر من 100%.

على الجانب الآخر، تشير الإحصاءات إلى تراجعت صافي مشتريات المستثمرين العرب 64%، خلال الفترة المذكورة، لتصل إلى 635.14 مليون جنيه، مقابل 1.76 مليار جنيه، الفترة المقارنة من العام الماضي.

يشار إلى أن البنك المركزي، أعلن في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، مع تحديده وفقًا لآليات العرض والطلب، بالإضافة إلى منح البنوك العاملة بمصر الحق في تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).