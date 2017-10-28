التعويم يرفع معدلات النقل البري

850 جنيه سعر التذكرة و700 دولار للشاحنة أمانى العزازى قال فكري الشافعي، مدير عام توكيل أسوان التابع لشركة القناه للتوكيلات الملاحية، أحد الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إن ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه زاد من نسب الاقبال علي النقل البرى. و

850 جنيه سعر التذكرة و700 دولار للشاحنة

أمانى العزازى

قال فكري الشافعي، مدير عام توكيل أسوان التابع لشركة القناه للتوكيلات الملاحية، أحد الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إن ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه زاد من نسب الاقبال علي النقل البرى.



وأضاف الشافعي، أن التعويم أحدث أيضا انتعاشة في تذاكر الركوب ورفع معدلات نقلهم خاصة في مواسم عودة وتسفير العمالة الموسمية وعودة المدرسين.

ولفت إلى أن سعر تذكرة الركوب تصل إلى ثلت تكلفة الطيران وتبلغ 850 جنيها فيما يصل نولون نقل الشاحنة إلى 700 دولار أمريكي.

وفي السياق ذاته، أوضح أن العبارتين غزالة وعمان التي تقوم شركته بأعمال الوكالة لهما بداية من العام الحالي نجحا في نقل 2618 شاحنة في الفترة من 1/1/2017 وحتي 30/6/2017 محملة بالبضائع ومعدة للتصدير من ميناء سفاجا إلى ميناء ضبا السعودي ومنها إلى دول الخليج .

ولفت إلى ارتفاع معدلات تصدير المواد الغذائية والبصل والخضروات والفواكه من مصر لدول الخليج خلال تلك الفترة.

وقال الشافعي إن توكيل أسوان تعاقد مع شركة فرح تورز للقيام بأعمال الوكالة الملاحية للباخرة عمان والتي حققت معدلات مرتفعه هذا العام في نقل العمالة الموسمية بدول الخليج وفي خدمات الحجيج بمعدل 875 راكبا في الرحلة الواحدة.

فيما ساهمت الباخرة غزالة التابعة للشركة الوطنية للملاحة في نقل البضائع لدول الخليج والتي يصل عدد الشاحنات المعدة للتصدير فى الرحلة الواحدة إلى 45 شاحنة.

وأشار الشافعي إلى أن العبارات التي تعاقدت معها شركته تعمل في ميناء سفاجا وهو ميناء تنافسي يتسع للعديد من الشركات الخاصه مقارنة بميناء نويبع الذى يقتصر علي عمل شركة الجسر العربي.

ولفت إلى أن ميناء سفاجا هو الميناء الوحيد الذي يستقبل سفن الالمونيوم والفحم والغلال بجانب نقل الركاب والبضائع بين سفاجا وضبا وكذلك يعمل في النشاط السياحه ونقل الركاب من سفاجا إلى الأقصر.

وأوضح أن ما يقرب من 9 بواخر تعمل في نقل الركاب والشاحنات بالميناء أربعة منها ركاب و 5 عبارات متخصصة في الشاحنات.

ويحدد ميثاق الشرف بين الشركات منظومة العمل بالميناء وسعر الخدمات