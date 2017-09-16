التعويم يرفع تكاليف مشروع قرية بورسعيد الأولمبية إلى 300 مليون جنيه

- السيسي يفتتحها بالفيديو كونفرانس أماني العزازى: يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكتوبر المقبل، القرية الرياضية الأولمبية ببورسعيد، ضمنن مجموعة من المشروعات القومية عبر فيديو كونفرانس. وتقع القرية على مساحة ٧٦ ألف متر مربع بتكلفة إجماليه ٣٠٠ مليون جنيه. وق

– السيسي يفتتحها بالفيديو كونفرانس







أماني العزازى:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكتوبر المقبل، القرية الرياضية الأولمبية ببورسعيد، ضمنن مجموعة من المشروعات القومية عبر فيديو كونفرانس.

وتقع القرية على مساحة ٧٦ ألف متر مربع بتكلفة إجماليه ٣٠٠ مليون جنيه.

وقال عادل مصيلحى المستشار الاعلامى لمحافظ بورسعيد، إن القرية تستقبل حاليا فعاليات الدورة الخمسين لبطولة دورى الشركات بمشاركة ٢٢ ألف رياضي من العاملين بمختلف الشركات بالجمهورية.

يذكر أن مشروع إنشاء القرية الأوليمبية ينفذها جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لصالح وزارة الشباب والرياضة بعد التعاقد معه.

وتسبب تعويم الجنيه ورفع سعر الصرف فى زيادة التكلفة الإجمالية للمشروع من ١٨٠ مليون جنيه الى ٣٠٠ مليون جنيه، وتم افتتاحها تجريبيا لاستضافة دورى الشركات .

ولفت مصيلحى إلى أن إنشاء القرية الرياضية ببورسعيد يؤهل المحافظة لاستضافة كبرى البطولات العالمية والتى ستبدا ببطولة الجمهورية للاسكواش المقرر استضافة فعاليتها بالقريه نوفمبر القادم بمشاركة 1200 لاعب وكذلك البطوله الافريقية للتايكوندو.

وأكد مصيلحى أن المحافظة بصدد التسويق لوضع بورسعيد على خريطة تنظيم واستضافة البطولات العالمية، كالبطولة الافريقية للتايكوندو وبطولة البحر المتوسط للالعاب برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقال إن القرية الأولمبية إضافه للتسويق السياحى والتجارى للمحافظة حيث تحتوى بالإضافة لملاعب لكرة القدم والاسكواش والهوكي نادي اجتماعي متعدد الاغراض وأماكن ترفهية ومناطق للمطاعم بواقع 2 منطقة لإقامة المطاعم والكافيهات و مركز طبي رياضي عالمي هو الاول من نوعه فى مصر لخدمة الرياضيين

فيما يشمل المشروع الذى تم الانتهاء من 90 ٪ من اعماله الانشائيه تطوير ورفع كفاءة صالة بورسعيد الدولية والإنتهاء من مشروع مجمع الهوكي الدولي والمدرجات بعد توقف استمر أكثر من 15 عاما وإقامة حمام سباحة جديد إلى جانب تطوير الحمام القديم واستكمال السور الكلى للمجمع الرياضى.

كما تحتوي القرية على ملاعب لكرة القدم بعدد 2 ملعب خماسى نجيل صناعى كامل والاسكواش والهوكي ونادي اجتماعي متعدد الاغراض وأماكن ترفيهية.