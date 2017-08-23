التعويم يرفع أرباح شركات الحاويات لـ 4 مليارات جنيه

المال – خاص:تناقش الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالإسكندرية، عددا من ميزانيات الشركات التابعة لها والعاملة بالسوق الملاحى، وتضم شركات "الإسكندرية، دمياط، بورسعيد" لتداول الحاويات والبضائع العامة، بالإضافة لشركة العربية للشحن والتفريغ والقناة للتوكيلات الملاحية.وحددت الشركة القابضة للن

المال – خاص:



تناقش الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالإسكندرية، عددا من ميزانيات الشركات التابعة لها والعاملة بالسوق الملاحى، وتضم شركات “الإسكندرية، دمياط، بورسعيد” لتداول الحاويات والبضائع العامة، بالإضافة لشركة العربية للشحن والتفريغ والقناة للتوكيلات الملاحية.

وحددت الشركة القابضة للنقل الأسبوع الحالى لعرض ميزانيات تلك الشركات للعام المالى الماضى، والتى حقق معظمها أرباحا غير متوقعة.

وأرجعت مصادر بتلك الشركات التابعة ارتفاع الربحية إلى قرار تحرير سعر الصرف الذى أقرته الحكومة خلال نوفمبر الماضى، حيث تقوم تلك الشركات بتحصيل مقابل خدماتها بالدولار، أو ما يوازيه بالجنيه المصرى، حيث ارتفع سعر الصرف من 8.8 جنيه إلى 17 – 16 خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن معظم الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى تزيد إيراداتها بفعل عامل زيادة سعر الصرف وليس بقدر النمو فى حجم الأعمال التى تقوم بها، باستثناء الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ والتى لا تزال تعانى من الخسائر منذ عدة سنوات، بسبب عدم قدرتها على المنافسة مع القطاع الخاص.

وحققت شركات الحاويات الثلاثة التابعة للشركة القابضة حجم تداول من الحاويات بلغ 2.65 مليون حاوية من السوق المصرية خلال العام المالى الماضى، والذى يصل حجم الحاويات المتداولة به قرابة 5.2 مليون حاوية، حيث تقوم ثلاث شركات أخرى أجنبية بتداول النسبة الباقية، وهى موانئ دبى بالسخنة، وقناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد، والإسكندرية الدولية بميناءى الإسكندرية والدخيلة.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وحدها خلال العام المالى الماضى 2.1 مليار جنيه، فيما حققت شركة دمياط لتداول الحاويات مليار جنيه، بينما وصلت الأرباح ببورسعيد لتداول الحاويات لقرابة 800 مليون جنيه لتقترب تلك الشركات من أرباح تصل إلى 4 مليارات جنيه، مقارنة بـ2.6 مليار العام المالى قبل الماضى.

أما بالنسبة للشركة العربية للشحن والتفريغ، فقد سجلت خسائر بلغت 30.06 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، مقابل خسائر بلغت 20.01 مليون جنيه بالعام المالى السابق له.

وتعد الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، وتتخذ من الإسكندرية مقرا لها، وتتبع الشركة القابضة مجموعة شركات تصل إلى 28 شركة، وتعد أعلاها ربحية شركات الحاويات الثلاث “الإسكندرية، بورسعيد دمياط” للحاويات، ثم القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد، بينما تسجل معظم الشركات الأخرى خسائر، كشركات نقل الركاب الثلاث شرق الدلتا، الصعيد للنقل، أتوبيس غرب ووسط الدلتا.

وتسهم الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فى رؤوس أموال 28 شركة مصرية متخصصة فى مجالات النقل البحرى والبرى والخدمات المرتبطة بهما، بالإضافة إلى مساهمتها فى الشركات المشتركة والأجنبية، وتتفاوت نسب المساهمة من شركة إلى أخرى بحيث تصل فى حدها الأدنى إلى %5 وحدها الأقصى %100.