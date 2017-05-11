التعويم يدفع شركات الملابس المقيدة لتوسعات إضافية

❏ «العرفة» تطلق ذراعاً للتجزئة و«كابو» تجرى عملية زيادة رأسمال ❏ «دايس» تخطط لإنشاء مصنع جديد بكفر الدوار لتلبية طلبات التصديرأسماء السيدمزيد من التوسعات تُجريها الشركات العاملة بقطاع الملابس الجاهزة مؤخرًا، وعلى رأسها شركة "دايس" و"العرفه" ليدفعنا لمحاولة معر

❏ «العرفة» تطلق ذراعاً للتجزئة و«كابو» تجرى عملية زيادة رأسمال

❏ «دايس» تخطط لإنشاء مصنع جديد بكفر الدوار لتلبية طلبات التصدير



أسماء السيد

مزيد من التوسعات تُجريها الشركات العاملة بقطاع الملابس الجاهزة مؤخرًا، وعلى رأسها شركة “دايس” و”العرفه” ليدفعنا لمحاولة معرفة فرص النمو الموجودة فى القطاع.. من هذا المنطلق، استطلعت “المال” أراء عدد من مسئولى الشركات المقيدة فى البورصة المصرية حول رؤيتهم للقطاع.

ويرى عدد من رؤساء شركات قطاع الملابس الجاهزة العاملة فى السوق المحلية، أن قطاع الملابس والمنسوجات يُعد من القطاعات الجيدة، كونه يشهد انتعاشة منذ “تعويم الجنيه”، بسبب اتجاه المستهلك للمنتج المحلى بعد الارتفاع اللافت فى سعر المستورد.

كما برروا اتجاه الشركات للتوسع وزيادة طاقتها الانتاجية، بهدف الارتفاع بصادراتها وتدعيم الاستفادة من “تعويم الجنيه على الصعيدين المحلى والخارجى.

يشار الى ان الفترة الماضية شهدت إعلان مسئولى شركة دايس مؤخرًا اعتزامها إنشاء مصنع جديد للملابس فى منطقة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، فى إطار خطة الشركة للتوسع بزيادة كميات الإنتاج ومواجهة الطلب المتزايد على منتجاتها فى السوقين المحلية والخارجية، كما أعلنت “العرفة” للاستثمارات والاستشارات المالية أواخر العام المنقضى بأنها تدرس تأسيس شركة تجزئة جديدة تعمل فى الملابس الجاهزة، وذلك ضمن خطتها التوسعية خلال عام 2017.

بدايةً قال فيكتور فخرى رئيس مجلس إدارة شركة “دايس للملابس الجاهزة”، إن قطاع صناعة الملابس الجاهزة فى مصر من القطاعات الواعدة والحيوية، كما أن الرؤى المستقبيلية تشير إلى كونه سيشهد انتعاشة واضحة وهو ما يفسر توجه الشركات للتوسع خلال الفترة الراهنة.

وأشار فخرى إلى أن عددًا من الشركات العاملة فى السوق المحلية تبدأ خلال الفترة الراهنة بالتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية، بهدف الارتفاع بصادراتها لتدعيم استفادتها من “تعويم الجنيه” وتقليل خسائر استيراد المواد الخام.

وأضاف فخرى أن الشركات المحلية تواجه منافسة كبيرة من قبل المنتجات المستوردة، إلى أن الأمر تراجع عقب “التعويم”، إذ ارتفعت تكلفة المنتج المستور للتجه الأنظار نحو المحلى.

وأوضح أن الشركات العاملة وخاصة الصغيرة فى حاجة للمساندة والتدعيم من قبل الحكومة، مطالبًا كذلك الشركات المحلية برفع كفاءة وجودة المنتج للصمود أمام المنافسة الخارجية.

وعن عدم تمثيل قطاع الملابس الجاهزة فى البورصة المصرية، أشار إلى القطاع قوى، إلا أنه غير ممثل فى البورصة المصرية كما ينبغى.

وأظهرت القوائم المالية لدايس خلال الـ9 شهور الأولى من العام الماضى 2016، تحولها من الربحية للخسارة بـ 1.137 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح 36.903 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من عام 2015.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لبعض الشركات عن ارتفاع نسبة مبيعاتها وعلى رأسها شركة “النصر لصناعة الملابس والمنسوجات” والتى ارتفعت مبيعاتها خلال النصف الثانى من العام المنقضى، لتصل لـ 223.6 مليون جنيه، مقارنة بـ 182 مليونا خلال الفترة المماثلة، كما ارتفعت مبيعات “جولدن كوست” خلال 2016 لتسجل 176 مليون جنيه مقارنة بـنحو 166 مليونا خلال 2015.

وتجدر الإشارة إلى تراجع ارباح شركة “العرفة للاستثمارات والاستشارات وشركاتها التابعة خلال العام المنتهى فى يناير 2017 بنسبة %59، حيث حققت صافى ربح بلغ 7.8 مليون جنيه مقارنة بـ 12.4 مليون خلال نفس الفترة.

وتعمل العرفة بمجال صناعة وتجارة الملابس الجاهزة، وتمتلك ماركات “كونكريت” و”براندز”، كما تستحوذ على 10 % من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة، ويتوزع نشاطها بين السوقين المحلية والإنجليزية.

وتراجعت إيرادات الشركة لتسجل 240.8 مليون دولار مقابل 269.9 مليون دولار بالعام المماثل.

وفى سياق متصل قال أسامة عبدالعزيز مدير علاقات المستثمرين ورئيس قطاع الاستيراد والتصدير بشركة “النصر” لصناعة الملابس والمنسوجات “كابو”، إن قطاع صناعة الملابس الجاهزة فى مصر أصبح من القطاعات الواعدة والجذابة.

وأضاف أن الشركات المحلية تجرى عددًا من التوسعات خلال الفترة الراهنة بهدف زيادة صادراتها للخارج للاستفادة من “تعويم الجنيه”، وزيادة حصيلة المبيعات بالخارج للحصول على ايرادات بالعملة الاجنبية، بجانب تزايد الطلب على المنتج المحلى.

وتابع: إنه عقب تعويم الجنيه عانت الشركات المحلية بعد ارتفاع أسعار المواد الخام والغزول، إلا ان الشركات ما زال بإمكانها تغطية تلك الارتفاعات عبر حصيلة الصادرات، خاصة أن نسبة ارتفاع التكاليف أقل بكثير عن نسبة انخفاض الجنيه أمام الدولار.

وأشار عبد العزيز إلى أن شركته تُجرى خلال الفترة الراهنة إحلال وتجديد للماكينات بمصنعها بالاسكندرية، بهدف التطوير وزيادة الانتاجية، وتوقع أن تستمر الشركات فى توسعاتها خلال الفترة المقبلة وزيادة الصادرات، لاستغلال الفرص الراهنة.

وارتفعت شركة “النصر لصناعة الملابس الجاهزة” بصافى أرباحها خلال النصف الثانى من العام الماضى 2016، إذ بلغ صافى الربح 34 مليون جنيه مقابل 19.8 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المماثلة من عام 2015.

فى سياق متصل، قال محمد القليوبى، رئيس مجلس الإدارة بشركة “العربية لحليج الأقطان”، إن “تعويم الجنيه” منح قبلة الحياة لعدد من الاستثمارات المحلية، وجاء قطاع الملايس والمنسوجات فى قيادتها، نظراً لاستفادة القطاع من التصدير بجانب الاعتماد على النسبة الأكبر من المواد الخام المحلية وتوافر الأيدى العاملة.

وأضاف أن المنافسة احتدمت لصالح المنتج المحلى عقب “التعويم” بعد زيادة سعر المستورد بصورة كبيرة، مما أعطى فرصة للشركات للتوسع واستغلال الفرص المتاحة لزيادة صادراتها، مرجحاً استمرار الخطط التوسعية للشركات وضخ مزيد من الاستثمارات.

ويبلغ عدد شركات الملابس الجاهزة المقيدة فى البورصة المصرية 4 كيانات فقط هى “دايس” للملابس الجاهزة، و”النصر” للملابس والمنسوجات، و”جولدن تكس” للأصواف، و”العرفة” للاستثمارات.