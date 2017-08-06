التعويم يدفع القناة للتوكيلات لمراجعة تكاليف الخطة الاستثمارية

رجب عزالدين قالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن تعويم الجنيه دفعها لمراجعة بعض تقديراتها المتعلقة بالخطة الاستثمارية المقررة لبعض المشروعات. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: "قمنا باستطلاع أسعار السوق الحالية فى ظل تحرير أسعار الصرف، وتبين أن الأتوبيس السياحى المرسيدس

رجب عزالدين



قالت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إن تعويم الجنيه دفعها لمراجعة بعض تقديراتها المتعلقة بالخطة الاستثمارية المقررة لبعض المشروعات.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد: “قمنا باستطلاع أسعار السوق الحالية فى ظل تحرير أسعار الصرف، وتبين أن الأتوبيس السياحى المرسيدس أصبح سعره فى حدود 3.8 مليون جنيه، وبناء عليه تم تعديل الخطة الاستثمارية لعام 2016-2017”.

كانت الخطة الاستثمارية المعتمدة تتمثل فى شراء وسائل نقل وانتقال بمبلغ 2.5 مليون جنيه، إضافة إلى أعباء استثمارية تقدر بـ 600 ألف جنيه بما يعادل 3.1 مليون جنيه، سترتفع إلى 4 ملايين جنيه، وفقاً للتعديل المذكور.

ونوهت الشركة إلى أن هذه المشروعات يتم تمويلها ذاتيًا من فائض السيولة الخاصة بالشركة، وبالعملة المحلية وفقاً للبيان.