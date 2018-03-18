التعويم يتسبب فى عجز موازنة الطرق ببورسعيد

أمانى العزازىتسبب التعويم فى عجز المخصصات المالية المدرجة لمديرية الطرق والنقل ببورسعيد. لتلبية بنود الخطة الاستثمارية الخاصة بمشروعات رصف الطرق الداخلية. وإنشاء أرصفة جديدة، وأعمال صيانة بالوعات الأمطار والصرف الصحى.وقالت المهندسة إبتسام القشاوى، مدير مديرية النقل والطرق بالمحافظة، إن حجم الموا

أمانى العزازى

تسبب التعويم فى عجز المخصصات المالية المدرجة لمديرية الطرق والنقل ببورسعيد. لتلبية بنود الخطة الاستثمارية الخاصة بمشروعات رصف الطرق الداخلية. وإنشاء أرصفة جديدة، وأعمال صيانة بالوعات الأمطار والصرف الصحى.

وقالت المهندسة إبتسام القشاوى، مدير مديرية النقل والطرق بالمحافظة، إن حجم الموازنة الاستثمارية حتى نهاية يونيو المقبل بلغ 27 مليون جنيه ارتفعت إلى 32.80 مليون جنيه، بعد نجاح النائبة سعاد المصرى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان فى جلب 7 ملايين جنيه اعتمادات إضافية مركزية لتعزيز بنود الموازنة.

وتابعت أنه من المنتظر الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة قبل نهاية العام المالى، ويجرى حاليا إنشاء ورصف الطرق بموقع 43 عمارة التى تم تشييدها لتسكين قاطنى العشوائيات. بتكلفة 17.500 مليون، ورصف الطرق الداخلية لعدد 52 منزلا وحظيرة لقاطنى عشوائيات القابوطى جنوب بورسعيد بتكلفة 15.900 مليون جنيه.

وأضافت «القشاوى» إلى أن اللواء عادل الغضبان اعتمد 7 ملايين و300 ألف من حساب صندوق الإسكان بالمحافظة لتطوير منطقة الحراسات الواقعة فى مدخل بورسعيد على محور 30 يونيو؛ لرفع كفاءة المنطقة، ويشرف على أعمال التنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وحول مشروعات الطرق المنفذة بمواقع عمارات الإسكان الاجتماعى قالت إنه يتم حاليًّا استكمال أعمال رصف طرق المرحلة الثانية من مشروعات الإسكان الاجتماعى بمنطقة الإمارات جنوب بورسعيد بعد الانتهاء من أعمال المرافق بتكلفة 6.5 مليون جنيه، فيما يبلغ حجم أعمال الرصف وإنشاء طرق جديدة بالمشروعات الإسكانية 20 مليونًا، ومن المقرر الانتهاء من كل الأعمال 30 يونيو المقبل 2018.