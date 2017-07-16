التعويم والإيرادات يرفعان أرباح فيصل الإسلامى 67 % بالنصف الأول

منى عبدالبارى

دعم تحرير سعر الصرف وارتفاع الإيرادات بنسبة 27%، النتائج المالية لبنك فيصل الإسلامى بنهاية الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2017 ليرتفع صافى أرباح البنك بنسبة 67.3% .

وأظهرت القوائم المالية لبنك فيصل الإسلامى تحقيق صافى أرباح بقيمة 714.6 مليون جنيه بنهاية الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2017، مقارنة بـ 427 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2016، بزيادة قيمتها 287.6 مليون جنيه.

ونجح بنك فيصل الإسلامى من تحقيق نموا نسبته 5.8% بحجم أعماله خلال العام المالى الماضي، لتصل إلى 81.05 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقارنة بـ 76.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.

ونما إجمالى الحسابات الجارية والأوعية الادخارية للبنك بنسبة 5.6% إلى 69 مليار جنيه، العام 2017 مقارنة بـ 65.3 مليار جنيه فى 2016.