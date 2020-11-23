«التعهيد» يتسلح بأدوات جديدة لمواجهة الموجة الثانية من «كورونا» فى أوروبا

تراهن شركات خدمات التعهيد المصرية على تعزيز نشاطها فى القارة الأوروبية رغم اتجاه أغلب اسواقها نحو الأغلاق الكامل تحسبا من زيادة عدد إصابات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وذلك تحت شعار «رب ضارة نافعة»، فى الوقت ذاته تعمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على تنمية مهارات اللغة لدى الكوادر البشرية العاملين بالصناعة، مع مساعدة الشركات على فتح أسواق جديدة.

رفقي: «راية لمراكز الاتصالات» تعتزم التوسع فى الخدمات الرقمية

أحمد رفقى، الرئيس التنفيذى لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات

وقال أحمد رفقى، الرئيس التنفيذى لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، إن رؤية الشركة خلال العام المقبل ترتكز على التواجد فى أمريكا وأسواق أوروبية جديدة مع دعم الانتشار فى السوقين المصرية والخليجية، من خلال التوسع فى تقديم خدمات التعهيد الرقمية ومنها روبوتات الدردشة chatbots التى تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصنطاعى AI من أجل تقديم دعم فورى للعملاء عبر المكالمات الصوتية أو تطبيقات المحمول أو الرسائل الفورية والقصيرة أو مواقع الويب.

وتابع قائلا: تتميز هذه الروبوتات بسرعة الاستجابة للعملاء، والتعامل مع استفساراتهم بكفاءة، وتحسين مستوى رضاء العملاء وتعزيز تجربتهم، أيضًا بمساعدة تحليل البيانات الضخمة (Big Data Analytics)، يمكن للشركات أن تتعرف على رغبات وسلوكيات المستهلكين ومن ثم مساعدتهم على تقديم خدمات متميزة وأكثر تنافسية.

وأضاف أن «راية لخدمات مراكز الاتصالات» لاحظت منذ النصف الثانى من العام الحالى زيادة الضغط على خدمات تعزيز ولاء العملاء من قبل الشركات فى أسواق الطلب الرئيسية بأوروبا، موضحا أن التطور التكنولوجى السريع فى نماذج الأعمال والنمو الكبير فى حجم التجارة الإلكترونية سيجعل تقديم الخدمة أكثر تعقيدا إذ تحتاج الشركات الأوروبية إلى ميزة تنافسية لمساعدتها على تخطى تداعيات «كورونا» سريعا.

ورأى أن مصر تتميز بمقومات استثنائية فى صناعة خدمات التعهيد OUTSOURCING مقارنة بدول أخرى على رأسها أعداد خريجى الجامعات المؤهلين للعمل بالمجال متمرسين على أكثر من لغة أوروبية، علاوة على تطور البنية التحتية والتكنولوجية للاتصالات الأمر الذى دفع بعض الشركات بنقل خدمات التعهيد من الفلبين والهند إلى القاهرة.

رياض: طلب متزايد من عملاء القطاع الطبى والوجبات السريعة

سعيد رياض، مدير أول مبيعات مراكز الكول سنتر فى شركة «آى فاينانس»

واعتبر سعيد رياض، مدير أول مبيعات مراكز الكول سنتر فى شركة «آى فاينانس» لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، أن قارة أوروبا تمثل فرصة استثمارية واعدة بالنسبة لشركات التعهيد المصرية لاسيما مع توافر الكوادر البشرية الناطقة باللغات الأجنبية ومنها الانجليزية والألمانية بطلاقة، علاوة على فارق التوقيت الزمنى مع القاهرة.

وأوضح رياض أن أزمة «كورونا» أدت إلى زيادة الطلب من الشركات الأوروبية على حلول التعهيد سواء فى صورة المكالمات الصوتية أو المحادثة الفورية chating أو تطبيقات المحمول داخل العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الطبى والوجبات السريعة fast food خاصة مع اتجاه دول مثل انجلترا وبلجيكا وهولندا نحو الإغلاق الكامل تحسبا للموجة الثانية من الوباء،، بينما تضررت قطاعات أخرى نسبيا مثل قطاع السيارات.

وأكد أن شركات الكول سنتر تستهدف التركيز على الفرص الاستثمارية المتاحة فى ألمانيا والمملكة المتحدة وبالأخص فى قطاع الحلول الطبية وصناعة التأمين، قائلا: مازالت دول أوروبا الأوفر حظا للشركات المصرية مقارنة بالسوق الأمريكية والتى تضررت بشدة من تداعيات الموجة الأولى من (كوفيد 19).

وألمح إلى أن شعبة التعهيد فى جمعية اتصال لتكنولوجيا المعلومات عقدت خلال المرحلة الماضية أكثر من لقاء مصغر مع الدكتور عمرو محفوظ رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ( إيتيدا ) وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتين عمل احداهما يضم مديرى إدارات الموارد البشرية داخل شركات الكول سنتر ويعمل على تقوية مهارات اللغة لدى الموظفين بالتعاون مع شركات متخصصة بهدف استقطاب عملاء جدد من أوروبا وضمان استمرارية تقديم الخدمة.

وأضاف أن مجموعة العمل الأخرى تتكون من رؤساء مجالس إدارات الشركات ومعنية بخطط تنمية حجم أعمال الصناعة والتوسع الخارجى ومن ثم جلب العملة الصعبة للبلاد، على أن تتناول الاجتماعات المقبلة تحديد مستهدفات الصناعة خلال 2021.

عيسي: «اتصال» تستهدف التركيز على التجارة الإلكترونية والتوصيل

محمد عيسى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصال الدولية لخدمات التعهيد

وقال الدكتور محمد عيسى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصال الدولية لخدمات التعهيد، أن الشركات العاملة فى انشطة التجارة الإلكترونية وحلول التكنولوجيا المالية وخدمات التوصيل والمحمول شهدت نموا ملحوظا فى حجم اعمالها خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا مما دفعها للاستعانة بخبرات شركات التعهيد فى مجال خدمة العملاء.

واكد عيسى أن معظم الشركات التى لم يكن لها صلة بعملائها عن طريق شبكة الانترنت وسبل الاتصال الحديثة لتسويق خدماتها للعملاء واجهات تحديات كثيرة فى الحفاظ على مبيعاتها، مما اثر بشكل مباشر على تدفقاتها المالية وانعكس بالسلب على حجم عملياتها مع شركات التعهيد.

وتابع قائلا : اذا استخدمنا التعريف الجديد للاسواق فى عهد كوفيد 19، فإن شركة اتصال تستهدف التوسع فى المجالات التى تتضمن اعداد كبيرة من المكالمات الهاتفية والاعتماد على منصات التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وواتساب للرد على استفسارات أو تنفيذ ومتابعة طلبات أو شكاوى العملاء ومنها خدمات التجارة الإلكترونية E-Commerce.

عبد العزيز: أسواق شمال وغرب القارة الأوفر حظا

شيماء عبد العزيز، الرئيس التنفيذى لشركة «جوتشات 247» لخدمات التعهيد الرقمية

وتابعت شيماء عبد العزيز، الرئيس التنفيذى لشركة «جوتشات 247» لخدمات التعهيد الرقمية، أن شركات الكول سنتر المصرية أمامها فرصة جيدة لإثبات نجاحها خلال المرحلة القادمة فى أسواق شمال وغرب أوروبا مع انخفاض تكلفة العامل البشرى مقارنة بدول آسيا وتوافر أعداد كبيرة من خريجى الجامعات والمدارس الدولية الناطقين باللغات الأجنية مثل الأنجليزية والألمانية والفرنسية والأسبانية.

وأشارت عبد العزيز أن القطاعات الاقتصادية الواعدة فى أوروبا تتضمن خدمات مراكز الاتصالات CONTACT CENTERS والمحادثة الفورية LIVE CHAT وتصميم الجرافيك والاعلانات الرقمية والتى يمكن تقديمها للعملاء عن بعد دون اشتراط وجود الموظفين فى مكتبهم خاصة وأن مصر تتميز بالموقع الجغرافى المتميز الذى يجعل من توقيتها الزمنى TIME ZONE أقرب لأوروبا مقارنة بالهند وأمريكا.