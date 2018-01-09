التعمير والعقاري يسوقان وحدات سكنية للأوقاف

أحمد الدسوقي مصطفى طلعت: يبحث بنكا التعمير والإسكان والعقارى المصرى، تسويق وبيع وحدات سكنية، تملكها هيئة الأوقاف المصرية، وتصل قيمتها إلى 1.1 مليار جنيه، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى. وتوفر المبادرة قروضا سكنية بفائدة 7 و8 و%10 لمحدودى ومتوسطى وفوق متوسطى الدخل. من جانبه قال أحمد

أحمد الدسوقي مصطفى طلعت:

يبحث بنكا التعمير والإسكان والعقارى المصرى، تسويق وبيع وحدات سكنية، تملكها هيئة الأوقاف المصرية، وتصل قيمتها إلى 1.1 مليار جنيه، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى.

وتوفر المبادرة قروضا سكنية بفائدة 7 و8 و%10 لمحدودى ومتوسطى وفوق متوسطى الدخل.

من جانبه قال أحمد عبد الحافظ، رئيس الهيئة لـ«المال»، إن الوحدات السكنية تقع فى عدة محافظات، أبرزها الإسكندرية، ومدينة برج العرب، والمنيا، وأسوان، مشيرا إلى أن المفاوضات تطرقت لإمكانية نقل الملكية إلى البنكين، تسهيلا لعملية البيع.

وأكد أن عمليات تجهيز الوحدات فى مراحلها النهائية، موضحا أن بيعها يوفر سيولة تصل إلى 1.1 مليار جنيه، مضيفا: «عرضنا الفكرة على الرئيس السيسى، ورحب بها كثيراً، لأنها تساعد فى توفير وحدات للشباب ضمن مبادرة البنك المركزى، وتلبى الاحتياجات المالية للهيئة».

ولفت إلى أن الأوقاف تمتلك وحدات بمختلف المحافظات، قابلة للبيع للبنوك، أو لشركات التمويل العقارى، ويمكن الاستفادة منها ضمن مبادرة المركزى بأسعار فائدة زهيدة.

من جهته قال عمرو كمال، رئيس البنك العقارى المصرى، إن المفاوضات فى بداياتها، وأن دور مصرفه يقتصر على تسويق الوحدات المملوكة للهيئة، راغبا فى الاحتفاظ بالتفاصيل.

كان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، قد قال فى تصريحات صحفية سابقة لـ«المال»، إن البنوك المحلية استهلكت %100 من الشريحة الأولى الخاصة بمبادرة التمويل العقارى، بقيمة 10 مليارات جنيه، وتم البدء فى إتاحة الشريحة الثانية بنفس القيمة.

فى ذات السياق، قال رئيس هيئة الأوقاف، إن شركة الأولى للتمويل العقارى، اشترت نحو 5 ألاف وحدة سكنية بمدن السادات والعاشر من رمضان بقيمة 500 مليون جنيه، وستقوم تسويقها داخل مبادرة المركزى أيضا.