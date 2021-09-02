اقتصاد وأسواق

«التعمير والتنمية الزراعية»: تحصيل 500 مليون جنيه مستحقات لدى الغير خلال شهرين

خلال شهري يوليو وأغسطس
الصاوي أحمد 3:53 م, الخميس, 2 سبتمبر 21 3:53 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

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أكد د محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة قامت بتحصيل حوالي 500 مليون جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من مستحقاتها لدى الغير.

وقال إن وزير الزراعة طالب بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن إنجازات ونشاط الهيئة.. كما وجه بإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وكذلك التعاون مع مركز الاوراق الثبوتية وإنشاء مركز للمعلومات ودعم اتخاذ القرار في الهيئة

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحضور د محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة والدكتور نعيم مصيلحى مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي.

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الاجتماع ناقش كل أعمال الهيئة ومتابعة جهودها خلال الفترة الماضية فى مجال استصلاح الأراضي والتوسع الأفقى والإيرادات وتحصيل مستحقاتها لدى الغير وإنهاء إجراءات التقنين والتشابكات مع الهيئات الأخرى كما استعرض الاجتماع الأراضي المقترح ضمها لولاية هيئة التعمير وإنجازاتها وموقف الشركات الاستثمارية المتعاملة مع الهيئة وكذلك إزالة التعديات على أملاكها.


القصير أكد خلال الاجتماع على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء الحصر التصنيفي ودراسات التربة بمنتهى الدقة للأراضي الجديدة في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والوادي والتي يقوم بها فريق الخبراء والمتخصصين والباحثين من الوزارة والجامعات المصرية نظرا لأن الدولة سوف تنفق مئات المليارات من الجنيهات على هذه المشروعات والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة.

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وزير الزراعة شدد أيضا على استخدام أساليب الري الحديثة في كل الأراضي ولاية الهيئة وأكد على الاهتمام برفع كفاءة الأصول التابعة لها وايضا تحصيل كافة مستحقاتها المالية لدى الغير.

ووجه بسرعة حل مشاكل المستثمرين المتعاملين مع هيئة التعمير وبتشكيل لجنة لحل التشابكات بين الهيئة والجهات الأخرى التابعة للوزارة كما وجه بسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين وتحرير عقود المنتفعين الذين قاموا بسداد مستحقاتهم.

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بقلم الصاوي أحمد

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