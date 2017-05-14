التعمير والإسكان يقيم السحب الدورى على جوائز دفتر توفير الأطفال

المال - خاص:أجرى بنك التعمير والاسكان السحب الدوري الاول لعام 2017 على جوائز دفتر توفير الاطفال والشباب ذو الجوائز للعام الثامن عشر على التوالي وذلك في إطار تفعيل المشروع القومي للادخار والمساعدة في الحصول على شقة المستقبل . أقيم السحب باتحاد طلاب العجوزة تحت رعاية السيد الدكتور وزير ال

المال – خاص:

أجرى بنك التعمير والاسكان السحب الدوري الاول لعام 2017 على جوائز دفتر توفير الاطفال والشباب ذو الجوائز للعام الثامن عشر على التوالي وذلك في إطار تفعيل المشروع القومي للادخار والمساعدة في الحصول على شقة المستقبل .





أقيم السحب باتحاد طلاب العجوزة تحت رعاية السيد الدكتور وزير التربية والتعليم بحضور فتحي السباعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ،فريدة مجاهد رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التربوية ورئيس اللجنة العليا للمشروع القومي للادخار من اجل شقة المستقبل والتعليم للخدمات التربوية والأنشطة الطلابية ، هشام عبد الرازق رئيس اللجنة التنفيذية لدفاتر التوفير ذو الجوائز والسيد ممثل وزارة التضامن الاجتماعي والعديد من قيادات البنك .

وأسفر السحب الذي اجري تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي عن فوز كل من:

دنيا خلف مبروك عيد فرع اسيوط بالجائزة الأولي وحدة سكنية قيمتها 200 ألف جنية

احمد محمد حسني محمد فرع مدينة نصروهى وبالجائزة الثانية

مقدم وحدة سكنية قيمته 100 ألف جنيه ، احمد بهاء الدين احمد السيد فرع أسيوط بالجائزة الثالثة مقدم وحدة سكنية قيمته 50 ألف جنيه

وأكد فتحي السباعي علي حرص بنك التعمير والاسكان الدائم على رعاية وتطوير المشروع القومي للادخار من اجل شقة المستقبل وبالتعاون المثمر والمستمر مع وزارة التربية والتعليم واعتباره أحد المهام الرئيسية للبنك من اجل تحقيق فكرة الشمول المالي لزيادة عدد المتعاملين مع الجهاز المصرفي وخاصة في السن الصغير التي يبدأ فيه تكوين المفاهيم والسلوكيات التي تستمر لأجيال وأجيال، ولذلك فقد كان لبنك التعمير والاسكان دور الريادة في مجال نشر الثقافة المالية لدي الاطفال والشباب حيث أنه عضو فاعلا في المنظمة الدولية للثقافة المالية

كما يحرص البنك على التواجد الدائم في المؤتمرات الدولية التي تقيمها المنظمة والتي تعمل تحت رعاية منظمة اليونيسيف بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري والبنك المركزي في حضور أكثر من مائة دولة تمثل جميع دول العالم .

وتابع” استكمالا لمسيره التعاون مع الوزارة و ايمانا من مصرفنا بأهمية القاء الضوء علي دور ابناءنا الشباب و خاصة الطلبة النابغين والموهوبين في مختلف المجالات و مساندتهم علي استكمال مسيرة التفوق فقد قام البنك بتفعيل برنامج ( تكريم نوابغ الطلبة ) اعتبارا من أوائل شهادة الثانوية العامة بشعبها المختلفة للعام الدراسي 2014 – 2015.

ويشمل البرنامج منح أجهزة حاسب آلي للطلبة الأوائل بخلاف دعم نقدي شهري يصرف للطالب طوال فترة دراسته الجامعية بشرط الاستمرار في التفوق و يشمل التكريم ايضا تكريم أوائل المحافظات من شهادات التعليم الأساسي و الاعدادي بإهدائهم أجهزة تابلت تشجيعا لهم على الادخار و كذلك فتح دفتر توفير بقيمة رمزية.

وتوجهت فريدة مجاهد رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التربوية ورئيس اللجنة العليا للمشروع القومي للادخار, بالشكر لرئيس مجلس الإدارة للاهتمام بالمشروع والعمل الدائم على تطويره ورعايته وأضافت ان المشروع بدأت فكرته الاولي عام 1999 بهدف تنمية الوعي الادخاري لدي الاطفال في مختلف المراحل العمرية وحتى بلوغ سن 21 عاما تتكون خلالها الثقافة المالية الكافية للتخطيط المستقبلي.