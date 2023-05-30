«التعمير والإسكان» يقفز بصافي أرباحه وتسجل 1.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2023

كشفت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان عن تحقيق نمو استثنائي ومؤشرات قوية خلال الربع الأول من عام2023، حيث أظهرت نتائج الأعمال نمو صافي

نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان بنهاية مارس 2023

لتسجل 1.3 مليار جنيه خلال الربع الأول 2023 بنسبة نمو قدرها 107%.



وأعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالأداء القوي الذي حققه البنك خلال الربع الأول من عام 2023، والذي يعكس الالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية واستراتيجية التطوير التي تبناها البنك بمحاورها الرئيسية، مما مكنه من تحقيق نتائج مالية قوية تمثلت في النمو الاستثنائي لكل من الإيرادات وصافي الأرباح، فقد ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 96% لتسجل 2.6 مليار جنيه، حيث سجل صافي الربح1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 107% خلال الربع الأول من عام 2023.

حسن غانم الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان

وأوضح أن هذا النمو القوي جاء على خلفية توسع البنك بأنشطته التجارية، إلى جانب حرصه على وضع العملاء على رأس أولوياته في مختلف قطاعات البنك.

وأضاف بأن البنك تمكن في مواصلة تعزيز الأصول الخاصة به، حيث ارتفع إجمالي الأصول بشكل ملحوظ ليصل إلى 116 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة نمو تصل إلى 12%، كما ارتفع صافي الهامش من العائد إلى 9.2% خلال الربع الأول العام الجاري مقابل 7.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأكد بأن هذا النمو يعكس نجاح البنك في إدارة هيكل محفظة التمويلات الخاصة به، وتقليل مخاطر تغير أسعار الفائدة مع ضبط نسبة الأصول إلى الالتزامات.