«التعمير والإسكان» يغلق فرع الزمالك 4 أيام بعد إصابة أحد الموظفين بكورونا

أكد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان حرص ادارة البنك الشديد علي صحة وسلامة كافة العاملين بالبنك وعملائه في هذه الظروف الاستثنائية من خلال المتابعة الدقيقة والدورية وبشكل شخصي تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية .

وذلك وفقا للخطة الموضوعة منذ بداية الأزمة والتي يتم تحديثها باستمرار طبقا للمتغيرات والمستجدات بمعرفة اللجنة العليا للطوارىء والتي تشكلت خصيصا منذ بداية الأزمة لضمان التطبيق الفعال لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الوقت الاستثنائي .

غلق فرع القاهرة بالزمالك لمدة 4 أيام



وأشار “غانم ” فى بيان ، إلي أنه تم اتخاذ قرار بغلق فرع القاهرة بالزمالك لمدة ٤ أيام وذلك عقب إصابة زميل بالفرع لحين التطهير والتعقيم الكامل للفرع وإجراء المسحات الطبية لكافة الزملاء المخالطين والمخالطين لهم للاطمئنان علي سلامتهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات الإيجابية لحين تمام الشفاء باذن الله .

وأضاف غانم أن جميع فروع البنك يتم تطهيرها وتعقيمها بشكل دوري ومكثف يوميا مع التأكيد علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من قبل العاملين والعملاء التي أقرتها الدولة والبنك من ضرورة ارتداء الكمامة خلال فترة التواجد داخل الفروع والإدارات والالتزام بنسبة العاملين المقررة و عدد العملاء داخل الفروع بالإضافة إلي التعقيم المستمر لاتوبيسات البنك المخصصة للعاملين صباحا ومساءا .

وناشد غانم بضرورة اتخاذ أقصي درجات الحيطة والحذر وتطبيق كافة تعليمات الدولة للوقاية من الفيروس خاصة في ظل التزايد المستمر لحالات الإصابة بالمرض.