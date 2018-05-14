التعمير والإسكان يطرح شهادة ثلاثية جديدة

سهير محمد: يطرح بنك التعمير والإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة، شهادة ثلاثية جديدة، بعائد منافس للأوعية الادخارية المشابهة لها فى البنوك. وأكد مصدر مسئول بالبنك، أننا فى انتظار موافقة البنك المركزى على الشهادة، للبدء فى طرحها للعملاء خلال الفترة المقبلة…

سهير محمد: يطرح بنك التعمير والإسكان خلال الأيام القليلة المقبلة، شهادة ثلاثية جديدة، بعائد منافس للأوعية الادخارية المشابهة لها فى البنوك. وأكد مصدر مسئول بالبنك، أننا فى انتظار موافقة البنك المركزى على الشهادة، للبدء فى طرحها للعملاء خلال الفترة المقبلة تحت أسم “الشهادة البلاتينية ” والتى ستمنح عائدا ربع سنوى. وقال إن العائد على الشهادة الجديدة سيتم الإعلان عنها بعد الحصول على الموافقة النهائية على الوعاء، ولكنه سيكون فى مستوى العائد المتداول بالسوق للشهادات لأجل 3 سنوات.

