«التعمير والإسكان» يصل بمحفظة ودائع العملاء لـ95.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

سجل زيادة في ودائع العملاء بنسبة 6.7% لتصل إلى 95.5 مليار جنيه، خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2023، مدفوعة بزيادة ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 65.7%، ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك.

وقال حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك قام بتشجيع العملاء الحاليين والجدد على استثمار مدخراتهم، من خلال الترويج لمنتجات الشهادات الادخارية وحسابات التوفير، مما أثمر عن ارتفاع إجمالي شهادات الادخار ليصل النمو إلى 1.27 مليار جنيه، وبنسبة نمو قدرها 12.3%،

كما ارتفع إجمالي الودائع من حسابات التوفير ليصل النمو إلى 607 مليون جنيه، بنسبة نمو قدرها 8.1% خلال تسعة الأشهر المنتهية من عام 2023، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك.

وأوضح غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع بلغ نسبة 45%، خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقابل 42.6% خلال عام المقارنة،

منوهًا بأن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 70.6%، والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 30%، أسهمتا في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 7.3 مليار جنيه، مقابل 3.4 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 114.2%.

وأشار إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الإستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فضلًا عن كفاءة الإدارة وحكمتها في التعامل بحِرفية مع إدارة موارد البنك على الوجه الأمثل لتعظيم الربحية،

فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال تسعة الأشهر المنتهية من عام 2023 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 49% مقابل 24.6% خلال الفترة نفسها من العام السابق،

فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 5.3% مقابل 2.6% خلال الفترة نفسها من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال 24.87%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، وهو ما يؤكد التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.