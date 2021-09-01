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«التعمير والإسكان» يساهم بـ12.5 مليون جنيه لإنشاء أكاديمية السويدي الفنية

بمنطقة السادات الصناعية
فاطمة إمام 11:40 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 11:40 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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وقع بنك التعمير والإسكان بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة السويدى إليكتريك، ليكون الشريك الرئيسي والأوحد لإنشاء الفرع الثالث لأكاديمية السويدى الفنية بمنطقة السادات الصناعية، للطلاب في المرحلة العمرية من 15 – 18 عامًا بعد حصولهم على الشهادة الإعدادية بمساهمة تصل الي 12.5 مليون جنيه.

تهدف هذه الشراكة إلى تأهيل جيل قوي من خريجي التعليم الفني وإمدادهم بأحدث المناهج النظرية المتخصصة الي جانب التدريب العملي، لتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل مما يسهم في مواجهة البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة القدرة التنافسية في المجال الاقتصادي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

شهد توقيع البروتوكول كل من حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان وأحمد السويدي،رئيس مجلس الامناء  والرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك بحضور عدد كبير من قيادات البنك ومؤسسة السويدي.

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أكد حسن غانم أن بنك التعمير والإسكان يؤمن بأن الركيزة الإساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وتفعيل أهداف التنمية المستدامة هو المساهمة في تطوير ودعم العملية التعليمية لخلق جيل واع قادر علي النهوض بالمجتمع.

وأشار إلى أن دعم العملية التعليمية تأتي على رأس اولويات البنك في أنشطة المسئولية الاجتماعية في كافة المجالات ويولي اهتماما كبيرا لدعم التعليم الفني تماشيا مع توجهات الدولة بالاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني الذي يعد قاطرة التنمية الحقيقة للدول والاقتصاديات سريعة النمو.

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 من خلال تطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ودعما للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.

وأوضح أحمد السويدي أن الهدف الرئيسي لأكاديمية السويدي الفنية هو إعداد جيل قوي من الإيدي العاملة المؤهلة علميا ومهنيا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لسوق العمل محليا و دوليا.

وأضاف أن الشراكة مع بنك التعمير والإسكان تسهم في تحقيق هدفنا في التوسع في تقديم مستوي عالي من التعليم والتدريب المهني المتطور وتأهيل أيدي عاملة علي قدر كبير من التنافسية في سوق العمل مما يسهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والنهوض بالبلاد.

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وأعرب حسن غانم عن سعادته بالشراكة بين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة السويدي إليكتريك، تلك المؤسسة الرائدة في تقديم تعليم فني وتدريب مهني مبتكر وفقا لأحدث المعايير الدولية المعتمدة والتي تؤهلهم لتلبية احتياجات سوق العمل بتنافسية عالية.

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بقلم فاطمة إمام

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