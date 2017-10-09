التعمير والإسكان يدرس تخفيض سعر الفائدة على ودائع الشركات

سهير محمديدرس بنك التعمير والإسكان خفض الفائدة على ودائع الشركات، بعد قرار البنك المركزى برفع الاحتياطى الإلزامى على ودائع البنوك من 10 إلى 14%.وأوضح أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزينة ببنك التعمير والإسكان، أنه جارٍ دراسة خفض الفائدة على الودائع وبالتحديد ودائع الشركات ولن يطال القرار ودائع الأفرا



سهير محمد

يدرس بنك التعمير والإسكان خفض الفائدة على ودائع الشركات، بعد قرار البنك المركزى برفع الاحتياطى الإلزامى على ودائع البنوك من 10 إلى 14%.

وأوضح أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزينة ببنك التعمير والإسكان، أنه جارٍ دراسة خفض الفائدة على الودائع وبالتحديد ودائع الشركات ولن يطال القرار ودائع الأفراد, مشيرا إلى أن ودائع الشركات هى الأكبر من مدخرات الأفراد.

وأضاف أنه لم يتقرر بعد نسبة الخفض، ولكن الخفض سيكون حسب كل حالة, موضحا أن معظم البنوك العاملة فى السوق تتجه إلى الخفض خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن اتخاذ أى قرار يتعلق بسعر الفائدة على ودائع ومدخرات الأفراد يكون مرتبطًا بشكل مباشر بقرار البنك المركزى الخاص بأسعار الفائدة.



وكان بنكا مصر والإسكندرية قد أعلنا خفض أسعار الفائدة على بعض الأوعية الادخارية، حيث قرر بنك مصر خفض أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير بنسبة 0.75%، مشيرا إلى أن القرار سيتم تطبيقه منذ بداية تعاملات الأسبوع الحالي، كما قرر بنك الإسكندرية خفض أسعار الفائدة على شهادات الثلاث سنوات ذات العائد المتغير “برايم أليكس جولد”، مضيفا أنه قد تقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5%، لتصل إلى 17.25% على الشهادات ذات العائد الذي يصرف شهريا، و17.5% للعائد الربع سنوي.