«التعمير والإسكان» يحقق 862 مليون جنيه أرباحا في الربع الأول

أظهرت نتائج أعمال بنك التعمير والإسكان، تحقيق أرباح إجمالية قبل الضرائب قدرها 862 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 13.7% عن فترة المقارنة.

وقال البنك في بيان له، إن صافي الربح بعد الضرائب بلغ 620 مليون جنيه؛ وذلك استمرارا لنجاح البنك في تحقيق نتائج جيدة عن الثلاثة أشهر للربع الأول من عام 2021، رغم الظروف الاستثنائية والاّثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا على جميع المجالات والأنشطة الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

وأضاف أن هذه النتائج جاءت بعد إجراء التدعيمات الاحتياطية المطلوبة من البنك المركزي المصري للمخصصات الائتمانية للعملاء في ظل بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات وذلك استمراراً للسياسة المتحفظة التي انتهجها البنك منذ بداية جائحة كورونا.

حسن غانم: النتائج المتحققة نتيجة وضع استراتيجية واضحة وتطبيقًا لخطة تطوير

وقال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن تلك النتائج المتحققة كانت نتيجة وضع استراتيجية واضحة يسعى البنك من خلالها بأن يكون في مقدمة البنوك التجارية، وتطبيقًا لخطة تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، حيث شهدت الفترة السابقة تطور ملحوظ في تقديم جميع الخدمات والمنتجات المصرفية التنافسية التي تتلاءم مع احتياجات كافة شرائح العملاء.

وأضاف أن سياسات البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، وتشجيع التعامل مع المؤسسات المصرفية، ومواكبة استراتيجية التحول الرقمي ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني، كان لها تأثير إيجابي على ما حققناه من نتائج.

وتابع أن هذا إلى جانب التوسع الجغرافي وزيادة عدد الفروع وشبكات الصراف الآلي للوصول إلى عملائنا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد حسن غانم أن كفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته والمتابعة المستمرة، كان لهم دور كبير في تحقيق هذه المؤشرات الجيدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على جميع بنود الميزانية وقائمة الدخل عن الربع الأول لعام 2021.

أصول بنك التعمير والإسكان ترتفع 8.6% لتصل إلى 63.3 مليار جنيه

وحقق بنك التعمير والإسكان نموا ملحوظا في إجمالي الأصول التي دعمت نمو الإيرادات التشغيلية، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنهاية الثلاثة أشهر لعام 2021 ليصل إلى 63.3 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 8.6% مقارنة بعام 2020.

وارتفعت إجمالي القروض والتسهيلات إلى 22 مليار جنيه بنسبة نمو قدره 2.85%، كما ارتفعت ودائع العملاء الى 50 مليار جنيه مصري بمعدل نمو قدره 7.9% مقارنة بعام 2020.

ووفقا للبيان، بلغ صافي الدخل من العائد 818 مليون جنيه مقابل 635 مليون جنيه بزيادة قدرها 183 مليون جنيه بنسبة زيادة 28.8% متمثل في زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 8.6% وانخفاض تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 6.3%.

وذكر البنك أن توزيعات الأرباح حيث بلغت 124 مليون جنيه بزيادة قدرها 43% عن فترة المقارنة مما يعكس تطور أرباح الشركات التابعة والشقيقة.

أرباح المشروعات الإسكانية تسجل 114 مليون جنيه خلال الربع الأول

وأوضح أن أرباح مشروعات البنك الإسكانية بلغت 114 مليون جنيه بزيادة قدرها 27% عن فترة المقارنة.

وأشار إلى أن معدل كفاية رأس المال طبقا لمتطلبات بازل 2، بلغ نسبة 20.59%؛ مما يعكس متانة المركز المالي للبنك ويعطى البنك الإمكانيات اللازمة للتوسع في المستقبل.

وأفاد بأن العائد على حقوق الملكية (متضمنة صافي ربح الفترة) بلغ نسبة 7.9% عن الربع الأول لعام 2021، كما بلغ العائد على الاصول نسبة 1% عن الربع الأول من عام 2021.

وبلغ صافي القروض إلى الودائع نسبة 39% عن الربع الأول من عام 2021 مقابل 41% عن العام السابق.

وقال بنك التعمير والإسكان إن البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/3/2021 جاءت انعكاسا للظروف الراهنة، والتي كان لها تأثير على الودائع، و”لكن توجهات وسياسات الادارة العليا ووضع خطة لمواجهة أي ظروف وأحداث استثنائية والحرص على المحافظة على استقرار المركز المالي، عزز من قدرة البنك على التعامل مع كافة السيناريوهات التي ممكن أن يواجهها خلال الأزمة”.

وأضاف أن النتائج الجيدة التي حققها بنك التعمير والإسكان تتيح له تسريع وتيرة الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية لدعم النمو المستقبلي، كما تساهم الربحية وقاعدة رأس المال القوية في تمكينه من الحفاظ على مستويات حصينة من التحوط لتغطية مخصصات انخفاض قيمة الائتمان لكي تمكنه من مواصلة دعم عملائه ومتعامليه خلال رحلة التعافي من تداعيات الوباء العالمي.