«التعمير والإسكان» يحقق نموا في صافي الأرباح بنسبة 34.6% لتصل 2.7 مليار جنيه خلال 2022

اعتمد مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن عام 2022.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك التعمير والإسكان نمو صافي الأرباح بنسبة 34.6%.
وسجل بنك التعمير والإسكان صافي أرباح بقيمة 2.72 مليار جنيه خلال 2022، مقابل صافي أرباح بقيمة 2.02 مليار جنيه خلال 2021.
وارتفع إجمالي القروض والإيرادات المشابهة لبنك التعمير والإسكان بنسبة 44%، لتسجل 10.02 مليار جنيه عام 2022 ، مقابل 6.96 مليار جنيه عام 2021.
واظهرت القوائم المالية المستقلة نمو صافي الأرباح بنسبة 22.9%، لتسجل 2.25 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 1.83 مليار جنيه خلال 2021.