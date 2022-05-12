«التعمير والإسكان» يحقق طفرة في مجال التحول الرقمي ويطلق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي

قال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان إن البنك يتبنى استراتيجية توسعية في مجال التحول الرقمي تأتي على رأس قائمة أولوياته.

وأضاف غانم أن البنك تمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق إنجازات واضحة وبخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي، ويستهدف الوصول لأكبر قاعدة من العملاء لدعم الشمول المالي ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني عن طريق تطوير وتحديث بنيته التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق, تعزيزا لسياسة الدولة والبنك المركزي للتحول إلى مجتمع لا نقدي باعتباره الوسيلة الأكثر أماناً ودقة ومرونة.

وأوضح أنه في إطار تطبيق خطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، أطلق بنك التعمير والإسكان باقة جديدة من الخدمات لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي HDB NET، والذي يمثل إحدى الركائز الأساسية في التطوير الرقمي ويعزز مبدأ التعامل مع البنك في أي وقت وأي مكان بفاعلية وأمان تام، وتم إطلاق الإصدار الثاني من الإنترنت والموبايل البنكي (HDB Net) ليشمل تفعيل مزيد من الخدمات الرقمية بما يقرب من 50 خدمة أهمها إمكانية إجراء التحويلات بين الحسابات المحلية خارج البنك.

وتابع أنه تضمنت باقة الخدمات الجديدة إمكانية ادارة البطاقات المختلفة “بطاقات الخصم المباشر, بطاقات الائتمان والبطاقات المدفوعة مقدمًا” بالإضافة لفتح حسابات جديدة, وربط وكسر الشهادات الإدخارية, وسداد أقساط القروض المختلفة وغيرها من الخدمات المتميزة التي يستطيع من خلالها العميل إدارة حساباته البنكية بكل يسر وأمان.

وواصل: ولاستمرار دعم تلك المنظومة الرقمية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة لها، يستهدف البنك إطلاق خدمة جديدة لعملائه تتيح التحويل اللحظي داخل وخارج البنك عن طريق تطبيق, INSTAPay و HDB Net للتحويل من حساب العميل لأي حساب آ،خر داخل أو خارج البنك أو لأي محفظة إلكترونية أو بطاقة ائتمانية / بطاقة خصم مباشر / بطاقة مسبقة الدفع، بالإضافة لأنظمة أخرى متعددة تسهل أداء الخدمات المصرفية الرقمية لعملائنا خلال العام الجاري.

وأشار إلى أنه إيماناً من بنك التعمير والإسكان بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية والتحول إلى مجتمع لا نقدي، كان البنك من أوائل البنوك التي طرحت خدمة المحفظة الإلكترونية “فلوسي فون” مع تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المميزة وتضمين خدمة سداد أقساط الوحدات السكنية بين خدماتها لتقديم مستوى خدمة أفضل للعملاء.

واستكمل حسن غانم أنه وفقًا لتوجهات البنك المركزي، للتوسع في إصدار بطاقة “ميزة “الحكومية فقد تم إصدار ما يقرب من 1,500,000 بطاقة حتى الآن, وكان بنك التعمير والإسكان من أوائل البنوك التي صرفت مرتبات الدولة من خلال بطاقات الحكومة المصرية (ميزة) والتي تسمح للعملاء باستخدامها في سداد جميع المدفوعات في أي وقت، فضلاً عن صرف وإيداع الأموال، وكانت أول جهة تم التعاقد معها هي وزارة المالية تليها وزارة التربية والتعليم، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات، لتشجيع المواطنين على استخدام البطاقات البنكية تعزيزا لثقافة الشمول المالي.

وأكد غانم أن بنك التعمير والإسكان مستمر في تطبيق وتطوير استراتيجيته التوسعية حرصاً على إرضاء العملاء من خلال تقديم المنتجات والخدمات المصرفية التنافسية والمتميزة، بهدف زيادة حصته السوقية وجذب مزيد من العملاء الجدد.