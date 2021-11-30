«التعمير والإسكان» يحقق أرباحًا بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر

أظهرت القوائم المالية لبنك التعمير والإسكان تحقيق صافي أرباح مجمعة بعد خصم الضرائب بقيمة 1.582 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 1.656 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

بنك الإسكان والتعمير: زيادة إيرادات الفوائد بنسبة 17.8%

وزادت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة المصرية اليوم، بنسبة 17.8% لتصل إلى 5.090 مليار جنيه في الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 4.322 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وسجل النصيب الأساسي للسهم من الربح 11.31 جنيه مقابل 13.01 جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 2.640 مليار جنيه مقابل 2.323 مليار جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي. كما صعد هامش الفوائد في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 2.450 مليار جنيه مقابل 1.999 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

أكد بنك التعمير والإسكان تحقيق طفرة بجميع الخدمات المصرفية خلال السنوات الأخيرة، موضحًا وجود تطور كبير في تقديم جميع الخدمات المصرفية والرقمية، جعلته في مصاف البنوك الكبري بالسوق المصرفية المصرية، إضافة إلى ريادته في القطاع العقاري.