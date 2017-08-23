التعمير والإسكان يتوقع ارتفاع أرباحه بنسبة 50%

رجب عزالدين توقع بنك التعمير والإسكان، ارتفاع أرباحه بنسبة 50% خلال 2017، وذلك ردًا على استفسارات البورصة. وأضافت البنك، فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذا التوقع يأتى بناء على ما تم تحقيقه فى 30 يونيو 2017، حيث بلغ صافى…

رجب عزالدين

توقع بنك التعمير والإسكان، ارتفاع أرباحه بنسبة 50% خلال 2017، وذلك ردًا على استفسارات البورصة.

وأضافت البنك، فى بيان له، اليوم الأربعاء، أن هذا التوقع يأتى بناء على ما تم تحقيقه فى 30 يونيو 2017، حيث بلغ صافى الربح 599 مليون جنيه عن ستة أشهر مقابل 644 مليون جنيه صافى أرباح عام 2016 بالكامل.

واستفسرت البورصة عن بعض الأخبار المنشورة، اليوم الأربعاء، حول توقعات البنك بارتفاع أرباحه.

وارتفعت إيرادات الفوائد إلى 1.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 1.13 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2016.

وحقق البنك أرباحًا بقيمة 556.8 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2017، مقابل أرباح بلغت 183.7 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويبلغ رأسمال البنك 1.26 مليار جنيه موزعًا على 126 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيه للواحد.