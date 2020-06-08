«التعمير والإسكان» : مستمرون في تقديم خدمة التعامل بلغة الإشارة بفرع جسر السويس

أكد حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، الاستمرار في تقديم خدمة التعامل بلغة الإشارة للأفراد من الصم و البكم و ذوي الاحتياجات الخاصة بفرع جسر السويس، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس 220.

يأتى ذلك بعد النجاح الذي شهدته هذه التجربة والإقبال الشديد الذي شهده الفرع من تلك الفئة من العملاء التي لقيت تعاونًا كاملًا من العاملين بالفرع لإنهاء كل معاملاتهم المصرفية، مع الاستمرار في تمتعهم بالإعفاء من جميع مصاريف فتح الحساب والحد الأدنى للرصيد.

وقال غانم، فى بيان، إنه تم تفعيل هذه الخدمة للمرة الأولى بالفرع في الأول من مارس من العام الحالي 2020.

وأشار إلى أن ذلك جاء بالتعاون مع الجمعية المصرية لرعاية الصم والبكم وضعاف السمع لدعم هذه الفئة من العملاء وتسهيل إجراء جميع معاملاتهم المصرفية وإدراجهم تحت مظلة الشمول المالي.