التعمير والإسكان للمرافق تنفذ أعمالاً بقيمة تتجاوز مليار جنيه خلال العام الماضى

حققت شركة التعمير والإسكان للمرافق حجم أعمال تجاوز مليار جنيه فى العام الماضى، فى مجال مشروعات المياه والصرف الصحي .

عقدت شركة التعمير والإسكان للمرافق، جمعية عمومية عادية، لاستعراض تقرير إنجازات الشركة عن العام المالى المنتهى، فى مختلف المجالات المتعلقة بتنفيذ مشروعات مياه وصرف صحى، وأعمال الصيانة، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة وكافة قيادات الشركة.

من جانبه قال المهندس حسن الفار، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، إن حجم التعاقدات لمشروعات الشركة تخطت الـ “مليار جنيه”، خلال العام المالى المنتهى

موضحا أن الشركة تحرص على تنفيذ المشروعات بأعلى جودة ممكنة رغم التحديات بسبب الظروف الاقتصادية فى الفترة الأخيرة

وذكر الفار ، أن عدد مرات إسترداد رأس المال المسدد نقداً بلغ نحو 3.4 مرة، بدلاً من 2.5 مرة خلال عام 2021

كما أن العائد التراكمي على رأس المــال الـمـســد نـقــداً بقيمة 355% بدلاً من 253٪ عام 2021 والعائد التراكمي على حقوق الملكية 33.1 % بدلاً من 32.8 % عام 2021 ،بالإضافة إلى أن الشركة حققت أعلى مبلغ أرباح منذ نشأتها.

عمومية غير عادية لمد أمد الشركة لـ 25 عامًا

وأكد أنه تم عقد جمعية عمومية غير عادية، للموافقة على زيادة مدة أمد الشركة لمدة 25 سنة قادمة من سنة 2025 حتى سنة 2050 وذلك لتحقيق المزيد من الإنجازات.

يذكر أن تحالف التعمير والإسكان للمرافق وشركة أكسيونا أجوا ، قد فاز بعقد إدارة تشغيل وصيانة المرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر بطاقة 1.5 مليون متر مكعب فى اليوم، وذلك لمدة 8 سنوات مقبله بقيمة إجمالية تصل ل 1.710 مليار جنيه .

كما تتولى التعمير والإسكان للمرافق تنفيذ مشروعات صرف ومحطات مياه فى عدة محافظات ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بتكلفة تتخطى الـ 750 مليون جنيه.

محطة الجبل الأصفر

قال رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق ، إن محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر تعد الوحيدة فى الشرق الأوسط التى تتضمن 3 محطات معالجة فى محطة واحدة والمرحلة الأولى منها تخدم أكثر من 8 مليون مواطن فى القاهرة بواقع 1.5مليون متر مكعب يومياً .

وأضاف أن محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر تستهدف إنتاج 50 ٪ من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية،موضحاً أن المحطة تساهم بصورة غير مباشرة فى ترشيد استهلاك الكهرباء وتوجيه هذه الكمية لمناطق أخرى بمحافظة القاهرة .

مراحل التشغيل

وأكد رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق أن التعاقد الحالى يشمل ثلاث مراحل، المرحلة الأولـى : إدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى بطاقة 1.5 مليون متر مكعب فى اليوم .

المرحلة الثانية : إعادة تأهيل المعدات التى انتهى عمرها الافتراضي لتجديد شباب المحطة ، والمرحلة الثالثة : دراسة سبل تطوير المحطة والاستفادة بكل تكنولوجيا جديدة يمكن إضافتها فى المحطة.