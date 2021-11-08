«التعمير والإسكان»: حققنا طفرة بجميع الخدمات المصرفية خلال السنوات الأخيرة

أكد أن بنك التعمير والإسكان تحقيق طفرة بجميع الخدمات المصرفية خلال السنوات الأخيرة، موضحًا وجود تطور كبير في تقديم جميع الخدمات المصرفية والرقمية، جعلته في مصاف البنوك الكبري بالسوق المصرفية المصرية، إضافة إلى ريادته في القطاع العقاري.

جاء ذلك خلال مشاركة بنك التعمير والإسكان في فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في دورته الخامسة عشر.

بنك التعمير والإسكان يكرم شباب القطاع المصرفي

وقام السيد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بتكريم النوابغ من شباب القطاع المصرفي الفائزين في مسابقة الابتكار المصرفي، إضافة إلى تكريم أوائل برنامج قيادات المستقبل بالمعهد المصرفي تعزيزا لتوجيهات البنك المركزي بدعم وتشجيع النوابغ من شباب القطاع المصرفي.

وقام “غانم” بتسليم النوابغ دروع التكريم وجائزة ماليه مقدمة من البنك الذي يحرص دائما علي دعم وتشجيع النابغين في مختلف المجالات.

مشاركة بنك التعمير والإسكان في مؤتمر الناس والبنوك

وقد شارك “غانم” في فعاليات الجلسة الثانية بأول أيام المؤتمر والتي ناقشت دور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة، موضحًا دور البنك الريادي منذ نشأته في المساهمة في توفير وتمويل وحدات سكنية تناسب جميع شرائح المجتمع، خاصة من فئات محدودي ومتوسطي الدخل.

إضافة إلى مشاركته الفعالة في دعم القطاعات الاكثر احتياجًا في المجتمع، مشيرًا إلى أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا لقطاعي الصحة والتعليم للمساهمة في خلق حياه كريمة لكافة أفراد المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.