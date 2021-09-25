«التعمير والإسكان» تتعاقد مع «WHERE» لتسويق مشروع تالة أكتوبر

تعاقدت شركة WHERE العقارية مع شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري –إحدى شركات بنك التعمير والإسكان- لتسويق مشروع “تالة” المملوك للأخيرة.

وقالت لمياء الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة WHERE العقارية، إن المشروع عبارة عن كومباوند سكني يقع بالمنطقة العمرانية الأولى، بمدينة 6 أكتوبر، بجوار كمبوند إشراقة ومشروع البشاير المملوك لبنك التعمير والإسكان على امتداد محور 26 يوليو، ويبعد نحو 10 دقائق عن مول العرب ونادي 6 أكتوبر الرياضي.

وتابعت أنه يضم المشروع 49 عمارة سكنية، بإجمالي 470 وحدة سكنية، ومساحات متنوعة تبدأ من 99 مترًا مربعًا، وتصل إلى 266 مترًا.

مساحة المشروع

وأضافت أن المشروع يقع على مساحة المشروع 24 فدانًا، وتبلغ النسبة البنائية للعمارات 25% والباقي مساحات خضراء وخدمات لعملاء المشروع، كما يتميز تصميم المشروع بالشكل الجمالي المميز له، الذي يحقق مفهوم الرفاهية والشكل الجمالي المميز.

وتتكون كل عمارة من دور أرضي و3 أدوار ومصعد لكل عمارة، ويضم المشروع جراجات سطحية وبدروم للعمارات؛ وناديا اجتماعيا مجهزا على أرقى مستوى وحمامات السباحة والملاعب الرياضية.

ولفتت إلى أن الثقة التي تتمتع بها شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري كشركة تابعة لبنك التعمير والإسكان، تعزز الموقف التسويقي للمشروع، وترفع حجم إقبال العملاء عليه، فضلا عن تقديم المشروع للعملاء بنظام فريد يتضمن سداد مقدم الحجز والاستلام الفوري للوحدة وسداد باقي قيمتها خلال 10 سنوات، وهي مزايا تنافسية لا تتكرر في السوق، موضحة أن المشروع تنفيذه بالكامل وجاهز للسكن والاستفادة من خدماته.

وتابعت أن شركة WHERE العقارية توفر فريق عمل كاملا ومتخصصا في التسويق والبيع، وذلك لتسويق مشروع تالة، ويقوم الفريق بالعمل وفق أحدث العمليات التسويقة المبتكرة والاعتماد على قنوات التواصل الاجتماعي وتقديم الخدمات المبتكرة التي أدت إلي الإقبال الشديد على المشروع منذ اطلاق الحملة الإعلانية الخاص به.

وتابعت أن الشركة تقوم بتسويق مشروع “تالة، عبر تواجد شركة التعمير والإسكان في فعاليات معرض سيتي سكيب، حيث يعد المعرض أحد الفاعليات الهامة التي يشهد السوق العقاري انعقادها سنويا، وتقوم الشركة بتسويق المشروع من خلال جناحها في المعرض.

وأكدت أهمية المعارض العقارية في الوصول للعملاء المستهدفين والتواصل المباشر معهم.

وأشارت إلى أن تعاون شركتها مع شركة التعمير والإسكان أحد العوامل الداعمة لقوة شركة WHERE العقارية في السوق، خاصة مع تسويق المشروع، ما يعكس حجم الثقة التي تتمتع بها الشركة وحجم المسئولية لتسويق المشروع.

موضحة أن الشركة تستهدف التميز في تسويق مشروعاتها والابتكار في آليات التسويق التي تسهم في التواصل مع العميل المستهدف من المشروع، والاعتماد على وسائل تسويق متنوعة ومبتكرة وبتكلفة مناسبة للمطور.

ولفت إلى أن الشركة تقوم بتقديم الاستشارات التسويقية للمطور والتعاون معه في القيام بالدراسات السوقية لاختيار موقع مشروعه الجديد، بحسب احتياج المنطقة ومستقبلها في التنمية والاستثمار، وكذلك تحديد الاستثمار المناسب لموقع الأرض سواء سكني أو تجاري أو إداري أو متعدد الاستخدامات، وذلك بناءً على دراسات سوقية محددة.

وقالت إن الشركة لديها رؤية مختلفة للأنشطة التي يتم استقدامها في أي مشروع تجاري، بحيث تتم دراسة السوق وتحديد احتياجات المنطقة لأنشطة معينة والحرص على تقديم تلك الأنشطة والخدمات بالمشروع، وهو ما يحقق الهدف الأساسي من المشروع وذلك بتقديم خدمات يحتاج إليها قاطنو المنطقة، وبالتالي رفع القيمة الاستثمارية للمشروع بالكامل.