التعمير والإسكان العقارية تنفذ 90% من مشروع إشراقة

محمود زكيقال المهندس أحمد كمال نائب مدير عام شركة التعمير والاسكان للاستثمار العقاري إن الشركة انتهت من تنفيذ 90% من مشروع إشراقة والذي يتم تنفيذه بمدنية 6 أكتوبر مشيرًا إلى أن المشروع يقع على مساحة 32 فدان وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن الشركة تقوم حاليًا بتسليم العملاء الوحدات على أ

محمود زكي

قال المهندس أحمد كمال نائب مدير عام شركة التعمير والاسكان للاستثمار العقاري إن الشركة انتهت من تنفيذ 90% من مشروع إشراقة والذي يتم تنفيذه بمدنية 6 أكتوبر مشيرًا إلى أن المشروع يقع على مساحة 32 فدان

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن الشركة تقوم حاليًا بتسليم العملاء الوحدات على أن ينتهي تسليم المشروع بالكامل خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن الشركة تقوم بتنفيذ المرحلة النهائية من مشروع لي روا بالتجمع الخامس والذي يقع على مساحة 140 فدان وهو عبارة عن فيلات فقط .

وأشار إلى أنه يتم حاليا تسليم المرحلة الأخيرة من المشروع المكون من 600 فيلا بالإضافة إلى أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ مبنى تجاري فندق بالمشروع ومن المتوقع الإنتهاء منه بنهاية العام العالي 2018.

وأكد أن الشركة ضخت حوالي 2 مليار جنيه في المشروعات العقارية التي تقوم بتنفيذها في الوقت الحالي.

يشار إلى أن شركة التعمير والاسكان للاستثمار العقارى هى إحدى شركات بنك التعمير والاسكان وتعمل فى مجال الاستثمار العقارى بمجالاته المختلفة حيث تأسست الشركة عام 2006 برأس مال مصرح به 500 مليون هى شركة مساهمة مصرية حيث يبلغ النصيب الأكبر لبنك التعمير والإسكان بنسبة 60% بينما تبلغ الشركة القابضة للاستثمار والتعمير نسبة 38% صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك بنسبة 2%

ولفت إلى أن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ كمبوند “تاله” بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 24 فدان إذ أن الشركة بدأت في الأعمال الإنشائية للمشروع منذ ثمانية أشهر الماضية.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 600 مليون جنيه حيث قامت الشركة بطرح المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع على شركات المقاولات وتبلغ التكلفة الإنشائية لتلك المرحلة حوالي 160 مليون جنيه مشيرًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين.

وأشار نائب مدير عام الشركة أنه من المتوقع الانتهاء من تسليم المشروع خلال الثلاث سنوات القادمة مشيرًا إلى أن مساحات الوحدات تبدأ من 125م2 إلى 250 م2 حيث تبلغ النسبة البنائية بالمشروع حوالي 24% من إجمالي مساحته.

وتابع أن المشروع يحتوي على عمارات سكنية تتكون من أرضي و4 أدوار متكرر إذ يحتوي المشروع على مول تجاري وكذلك مركز صحي بالإضافة إلى مساحات خضراء كبيرة.