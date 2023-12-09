«التعمير والإدارة السياحية» تعيد طرح تشغيل مركز مارينا العلمين لمدة استغلال 3 سنوات

حددت شركة التعمير والإدارة السياحية، يوم 24 ديسمبر الحالى، موعدا لجلسة فض المظاريف الفنية لعملية تطوير وتشغيل الإدارة الفندقية بمركز مارينا العلمين السياحي.

كانت قد طرحت الشركة مزايدة علينة لاستغلال نفس الفندث خلال يناير الماضي، إلا أنه لم يلق إقبالا من قبل المستثمرين.

وحددت الشركة مدة استغلال الفندق لتصل الى 3 سنوات، وتأمين دخول المزاد سيكون 200 ألف جنيه.

وكانت قد حققت شركة التعمير والادارة السياحية العام المالي الماضي مجمل ربح قدره 29 مليون جنيه، وذلك مقارنة بنحو 17.6 مليون جنيه، خلال العام المالي قبل الماضي 2020، في حين وصلت إيرادات النشاط إلى 182 مليون جنيه، مقابل 146.9 مليون، خلال العام قبل الماضي 2020.

وكان قد أشار صفوت النحاس، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية، إلى أن الشركة بصدد التوقيع على العقد المجدد للإدارة لمدة 10 سنوات مع هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن جهاز القرى السياحية انتهى من إعداد العقد، وتم إرساله لمراجعته من قِبل الإدارات القانونية والتوقيع عليه مع اعتماده من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أن العقد الجديد سيحسم العديد من النقاط الخلافية والمشكلات التى شهدتها فترة انتهاء التعاقد، وسيشعر الملاك والمستأجرون وأصحاب الأنشطة بتحسن ملحوظ وجودة فى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح «النحاس»، أن قرار القيادة السياسية ضم مارينا إلى مدينة العلمين الجديدة لتكونا إقليم متكامل يسهم فى تبادل الاستفادة بين مارينا والعلمين، ويحدث نقلة نوعية فى مستوى الخدمات، ويضعها على قمة نقاط الجذب فى الساحل الشمالى.

كما أكد أن أن قيمة رسوم «الجعل» التى تحصل من الملاك تقدر بنحو 200 مليون جنيه سنوياً، ولكن المحصل منها كان لا تتجاوز نسبته 50% نتيجة غياب المتابعة، ولذا شددت الإدارة منذ بدء العام المالى الجارى على تحصيلها وقدرت قيمة المبالغ المحصلة بنحو أكثر من 50% من قيمة «الجعل» بجانب بعض المديونيات المرتفعة على بعض الكيانات كالفنادق وغيرها التى ستصل نسبة تحصيل «الجعل» الإجمالية بعد سدادها إلى 80% .