«التعمير للتوريق» ترفع محفظة إصداراتها من السندات إلى 80 مليارا

بلغت محفظة إصدارات سندات التوريق التى أدارتها أو شاركت فيها شركة التعمير للتوريق نحو 80 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، كان آخرها المشاركة فى أكبر طرح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة 15 مليار جنيه، وفقاً للدكتور مازن حسن رئيس مجلس الإدارة.

أعلنت شركة سى آى كابيتال منذ أسابيع قليلة عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير للتوريق محيل ومنشئ محفظة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه.

ويأتى الإصدار على أربعة شرائح، الأولى بقيمة 1.71 مليار جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، والثانية بقيمة 6.06 مليار بفترة استحقاق 36 شهرًا، والثالثة بقيمة 5.82 مليار بفترة استحقاق 60 شهرًا، والرابعة بقيمة 1.41 مليار بفترة استحقاق 74 شهرًا.

وحصلت كافة الشرائح على تصنيفات ائتمانية مميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين

وأوضح حسن فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة مستمرة فى التوسع بمجال إصدار سندات التوريق باعتبارها باتت رائدة فى السوق وصاحبة أكبر محفظة وإصدار.

وأكد أن الشركة صرفت النظر مؤخرًا عن إضافة نشاط التصكيك فى ظل صعوبة الإجراءات التنظيمية والمالية اللازمة لذلك، وقررت الإدارة التركيز على مجال سندات التوريق فى المرحلة الراهنة وتكثيف الجهود لاستقطاب مزيد من عملاء القطاع الخاص رغم ارتفاع اسعار الفائدة فى السوق.

وأوضح «حسن» أن رأس المال المدفوع لشركة التعمير للتوريق يبلغ 25 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين كلًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصة %80 ، والباقى مناصفة ما بين بنك التعمير والإسكان، وشركة الأولى للتمويل العقارى.

جدير بالذكر أن السوق المحلية تشهد اهتمامًا متزايدًا بإصدار سندات التوريق، فخلال الربع الأول من العام الجارى بلغت قيمة الإصدارات نحو 10.8 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق، لتصدر مقابلها سندات وطرحها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.

فى سياق متصل أكد «حسن» أن شركته ستواصل خطتها لجذب مزيد من الإصدارات التابعة لشركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن لديها ملفات منتظرة لإصدار سندات لأكثر من مطور عقارى وشركة تأجير تمويلى، لكنها تنتظر إنهاء بعض الإجراءات لإتمامها بشكل نهائى.

وساهمت «التعمير للتوريق» فى عملية إصدار سندات توريق لشركة الأهلى للتأجير التمويلى بقيمة 900 مليون جنيه، والتى تعتبر ثانى عملية تشارك بها «التعمير» لإحدى شركات القطاع الخاص، بعد أول صفقة لشركة «إيجى ليس» للتأجير التمويلى بقيمة 750 مليون جنيه، وتعاونت فيها مع شركة «مصر كابيتال».

ورأى «حسن» أن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الفائدة بالبنوك قد تؤجل خطط بعض الشركات فى إصدار سندات توريق لحين إعادة النظر من جديد فى الآلية وتكلفتها، فى حين ستواصل شركات أخرى السير فى برنامج الإصدار بهدف حصولها على سيولة عاجلة لاستكمال تنفيذ مشروعاتها وتوسعاتها.