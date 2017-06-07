التعمير للتمويل العقاري تتيح سداد الأقساط الشهرية عبر فوري

أتاحت شركة التعمير «الأولى» للتمويل العقارى منذ أيام قليلة خدمة سداد الأقساط لعملائها من محدودى الدخل عبر شبكة الدفع الإلكترونى «فورى».

وقالت مصادر بالشركة، فى تصريحات لـ«المال»، إن هذه الخدمة تمت إتاحتها للتيسير على العملاء فى مختلف أنحاء الجمهورية تحت مسمى أقساط الأولى.

فى سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن الشركة ضخت بالفعل مؤخرًا قروضًا لعملائها من متوسطى ومحدودى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بالفائدة المحددة داخل المبادرة.

ولفتت إلى أن شركتها تعد أولى الشركات التى شاركت فى مبادرة التمويل العقارى، مؤكدة أن السماح بالمشاركة فى المبادرة كسر الركود داخل شركات بشكل كبير.

وبحسب تصريحات سابقة لمسئولين بالشركة، فإن التعمير للتمويل العقارى تخطط للحصول على شريحة بقيمة 100 مليون جنيه من القرض الذى خصصه البنك المركزى للشركات بقيمة 500 مليون جنيه للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها أوائل عام 2014.

وكانت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى قد وقعت عقدا مع البنك المركزى، لتفعيل مساهمة شركات التمويل العقارى فى توفير قروض مدعمة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، طبقا للمبادرة التى أطلقها “المركزى”، وتحصل «المصرية» بمقتضاها على قرض مساند بـ500 مليون جنيه، وتتولى إعادة ضخه للشركات الراغبة بالعمل وفقا لآليات مبادرة «المركزى»، مضيفة أنه تم الانتهاء من التنسيق مع شركات التمويل العقارى، بالإضافة لصندوق دعم وضمان التمويل العقارى والهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدة أن أغلب الشركات أبدت رغبتها فى الاستفادة من الشريحة التمويلية الأولى.

وأطلق “المركزى” مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014 ورصد لها قيمة مبدئية 10 مليارات جنيه، ارتفعت بعد ذلك إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى بتمويل الدخول أقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة %5 سنويا.

وأتاح «المركزى» شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ %10.5، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لهذه الفئة 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى مارس.