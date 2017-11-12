التعمير للتمويل العقارى تهدد بإلغاء تخصيص الوحدات للمخالفين

- الشركة تطالب العملاء المخالفين بسرعة سداد كامل المديونية أحمد الدسوقى أطلقت شركة التعمير "الأولى" للتمويل العقارى، تحذيراً لمشترى الوحدات السكنية من الباطن، فى مدن "العاشر من رمضان، الشيخ زايد، أكتوبر"، دون الرجوع إليها أو وزارة الإسكان، لتقنين عملية البيع…

– الشركة تطالب العملاء المخالفين بسرعة سداد كامل المديونية



أحمد الدسوقى

أطلقت شركة التعمير “الأولى” للتمويل العقارى، تحذيراً لمشترى الوحدات السكنية من الباطن، فى مدن “العاشر من رمضان، الشيخ زايد، أكتوبر”، دون الرجوع إليها أو وزارة الإسكان، لتقنين عملية البيع بالشكل القانونى.

وقالت الشركة، فى منشور -حصلت “المال” على نسحة منه – إنه اشترى الوحدات السكنية من الباطن رغم علم العملاء، أنه قد سبق تمويل شراء تلك الوحدات من شركة التعمير، ووجود حقوق والتزامات لصالحها بمقتضى التمويل الذى منحته.

وأشارت إلى أن الشركة بصدد التنسيق مع وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن المختلفة لتقديم طلبات لإلغاء تخصيص تلك الوحدات، لمخالفة شروط التعاقد من قبل الأشخاص السابق التخصيص لهم من قبل الوزارة.

وطالبت مشترى الوحدات بسداد كامل رصيد المديوينة، وإغلاق الملف فى أسرع وقت قبل تحرك الشركة فى هذا الاتجاه.

وفيما يتعلق بالمميزات التى ستقدمها الشركة للعملاء، قالت إنها ستقدم 3 مميزات، الأولى: تتمثل فى إتمام العقد النهائى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يتمكن العميل من البيع والشراء، والثانية تتمثل فى التمتع بالإعفاء من كامل عمولة السداد المعجل، التى تصل إلى 1900 جنيه على الوحدة، خلال تلك الفترة، فى حين تتمثل الثالثة فى عدم سداد أى فوائد جديدة، وسداد رصيد أصل التمويل فقط.

وأضافت أنه فور إغلاق باب قبول تعجيل السداد لن تقوم الشركة بالالتفات إلى الوحدات المباعة من الباطن، وستبدأ الشركة فى إلغاء التخصيص والحجز على تلك الوحدات وتسوية كامل ثمن الوحدة مع الهيئة.