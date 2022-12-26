«التعمير للتأجير التمويلى» تدرس بشكل مبدئى إصدار سندات توريق بنحو 600 مليون جنيه

علمت «المال» أن شركة التعمير للتأجير التمويلى تدرس بشكل مبدئى إصدار سندات توريق بقيمة تفوق 600 مليون جنيه.

قالت مصادر مقربة من الملف إن «التعمير للتأجير» حققت طفرة لافتة على صعيد التمويلات الممنوحة للعملاء؛ وترغب فى تعزيز الملاءة المالية وتنويع المخاطر عبر إصدار سندات توريق عن المحفظة.

وأشارت إلى أن الشركة خاطبت أكثر من مؤسسة مالية للتعرف على آليات إصدار تلك السندات؛ فيما ستتولى «التعمير للتوريق» إعداد دراسة متكاملة عن البرنامج المرتقب لها.

يشار إلى أن «التعمير للتأجير التمويلى» تعد شركة شقيقة لـ«التعمير للتوريق» نظراً لوجود كيانات مشتركة فى هيكلى مساهميهما.

وبدأت «التعمير للتأجير» مزاولة نشاطها فى ديسمبر 2015 برأسمال مدفوع قيمته 50 مليون جنيه.

ونوهت المصادر بأن دراسة ملف سندات «التعمير للتأجير» سيستمر حتى الربع الأول من العام المقبل؛ مؤكدة أن الدراسة ما زالت أولية وكل الاحتمالات قائمة سواء باستكمال الخطة بالقيمة المقترحة مع زيادتها مستقبلاً، أو إلغائها، خاصة مع الارتفاعات المستمرة فى أسعار الفائدة.

جدير بالذكر أن «الأولى للتمويل العقارى» أعلنت منذ عام تقريباً المشاركة فى إجراء زيادة لرأسمال «التعمير للتأجير» من 170 إلى 300 مليون جنيه لتعزيز الملاءة المالية وزيادة حصتها فى السوق؛ بخلاف الحفاظ على نسبة مساهمتها عند %90 فى ذراع التأجير.

وأكدت المصادر أن «التعمير للتوريق» شاركت خلال العام الحالى فى عملية إصدار سندات توريق لـ«الأهلى للتأجير التمويلى» بقيمة 900 مليون جنيه، بخلاف آخر بقيمة 750 مليونا لشركة «إيجى ليس للتأجير التمويلى»، بما يعزز خبراتها فى إدارة وترويج تلك النوعية من الإصدارات.

جدير بالذكر أن السوق المحلية تشهد اهتمامًا متزايدًا بإصدار سندات التوريق، وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ان إصدارات تلك السندات بلغت 28.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى.

ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق، لتصدر مقابلها سندات وطرحها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح للكيانات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.