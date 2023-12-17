«التعمير لخدمات الصيانة» تشرف على نظافة وحراسة 1584 عمارة بدار وسكن مصر وجنة

أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، أنه يتم الإشراف على أعمال الصيانة والنظافة الدورية والحراسة، لـمكونات 806 عمارات بمشروع دار مصر، و435 عمارة بسكن مصر، و343 عمارة بمشروع جنة، بمناطق وأحياء مختلفة بـ7 مدن جديدة.

وأوضح “حسن”، أن أعمال الصيانة والنظافة والحراسة بمشروع جنة تشمل: 63 عمارة بمدينة القاهرة الجديدة، و208 عمارات بمدينة 6 أكتوبر، و 38 عمارة بمدينة الشيخ زايد، و34 عمارة بمدينة العبور.

بينما تشمل الأعمال بسكن مصر 435 عمارة بمدينة حدائق أكتوبر، بينما تشمل الأعمال بدار مصر 37 عمارة بمدينة الشيخ زايد، و303 عمارات بمدينة دمياط الجديدة، و 193 عمارة بمدينة العاشر من رمضان، و215 عمارة بمدينة العبور

مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال بمشاركة مكاتب وشركات متخصصة في هذا الشأن، بجانب التنفيذ الذاتي بالشركة.

وأوضح العضو المنتدب بشركة التعمير، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف – مياه) بالمناور، وسقية الأسطح، وبوابات العمارات، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ، بجانب صيانة أعمال إنارة المداخل، والسلالم، وغير ذلك من أعمال الصيانة، وصيانة المصاعد، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية بالمدن الجديدة.

الحفاظ على الثروة العقارية

وأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بالحفاظ على الثروة العقارية، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية

لافتاً إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة والحراسة بأفضل المعايير، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه.