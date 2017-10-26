التعمير الهندسية: ملتزمون بتسليم وحدات 6 أكتوبر فى موعدها

رجب عزالدينقالت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، إنها ملتزمة بتسليم كافة العملاء للوحدات التى تم التعاقد عليها بمشروع السادس من أكتوبر، فى مواعيدها طبقًا للعقود المبرمة معهم.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن نسبة الإنجاز فى المشروع اتفقت مع متطلبات نسبة المبيعات التى تعا

رجب عزالدين

قالت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، إنها ملتزمة بتسليم كافة العملاء للوحدات التى تم التعاقد عليها بمشروع السادس من أكتوبر، فى مواعيدها طبقًا للعقود المبرمة معهم.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن نسبة الإنجاز فى المشروع اتفقت مع متطلبات نسبة المبيعات التى تعاقدت عليها.

وحققت الشركة خسائر بلغت 924.9 ألف جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 499.7 ألف جنيه، بالفترة المماثلة من 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة قبل الزيادة 226.8 مليون جنيه، موزعاً على 16.2 مليون جنيه، بقيمة اسمية 14 جنيهاً للواحد.