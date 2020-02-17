«التعمير العربية» تتفاوض على شراء قطعتي أرض بالتجمع الخامس والعين السخنة

تتفاوض شركة التعمير العربية على شراء قطعتى أرض، الأولى فى التجمع الخامس بمساحة 75 فدانا، والثانية فى العين السخنة وتبلغ مساحتها 100 فدان.

وقال شريف سمير، مدير مبيعات التعمير العربية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن مشروع العين السخنة عبارة عن كمبوند سكنى يضم شقق دوبلكس وفيلات على البحر، متوقعا أن تحصل الشركة على الأرض خلال النصف الأول من 2020.

وأضاف أن التعمير العربية طرحت أول مشروعاتها «ريفانه» الذى تبلغ استثماراته 8 مليارات جنيه، موضحا أنه أول مشروع بنظام شقق فندقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى بدء تنفيذه فى ديسمبر الماضى على مساحة 16.5 فدان، ويتضمن 670 وحدة بنظام الشقق الفندقية مقسمة على 16 عمارة، لافتا إلى أن مبيعاته بلغت حتى الآن 85 مليون جنيه، بنسبة %8 من حجم المستهدف بنهاية 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.2 مليار جنيه.

وأوضح شريف سمير أن المبيعات المستهدفة فى 2020 تمثل %35 من حجم المشروع ككل، والمقرر تسليم وحداته خلال 3 سنوات ونصف، مشيرا إلى أن الشركة تعمل من خلال عدة أنظمة تسهل سداد ثمن الوحدات، وتتلاءم مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين، ومنها آجال سداد تصل إلى 10 سنوات. شرين