التعمير الألماني: اختيار الاستشاريين المنفذين لبرنامج تحسين الشرب بالصعيد

سمر السيد: قال بوركهارد هينز، مدير بنك التعمير الألمانى فى مصر، إنه تم اختيار الاستشارييين المنفذين لمشروع المرحلة الثانية من برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا. وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الفترة القليلة المقبلة بتكلفة تقدي

سمر السيد:

قال بوركهارد هينز، مدير بنك التعمير الألمانى فى مصر، إنه تم اختيار الاستشارييين المنفذين لمشروع المرحلة الثانية من برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الفترة القليلة المقبلة بتكلفة تقديرية تصل إلى 250 مليون يورو.

وكان بوكهارد قد صرح لـ«المال» فى وقت سابق بأن مشروع المرحلة الثانية من برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالصعيد ينفذه عدد من مؤسسات التمويل الدولية، وهى بنك التعمير الألماني، والاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وتبلغ مساهمة البنك فيه نحو 56 مليون يورو، ويتضمن تنفيذ 44 مشروعا فرعيا متمثلا فى شبكات ومحطات مياه وصرف صحى.

يذكر أن كلا من بنك التعمير الألمانى، والاتحاد الأوروبى، وبنك الاستثمار الأوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية كانوا قد مولوا المرحلة الأولى من برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات «الشرقية والغربية والبحيرة ودمياط» لتحسين الأوضاع الصحية لأكثر من 10 ملايين من ساكنى تلك المحافظات، وقد بدأ تنفيذه ديسمبر 2010 بتمويل إجمالى 300 مليون يورو.

ويعتبر قطاع المياه والصرف الصحى وإدارة الموارد المائية والمخلفات الصلبة من أكبر قطاعات التعاون بين مصر وألمانيا التى يدعمها البنك، إذ يستحوذ حاليا على %57 من إجمالى محفظة التمويلات، يليه الطاقة بنسبة %40.