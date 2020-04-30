التعليم : 99.51 بالمئة من طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون اختبار اللغة العربية إلكترونيًا

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة العربية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في أولى أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020. ونجح 570…

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة العربية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في أولى أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.

ونجح 570 ألفًا و850 طالب من طلاب الصف الثاني الثانوي في تأدية امتحان اليوم، إلكترونيا ، من إجمالي 573 ألفًا و677 طالب بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99.51% من إجمالي عدد الطلاب.

وأدي الطلاب الاختبار علي مجموعتين، ففي المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) نجح 284 ألفًا 979 طالب من تأدية الامتحان من إجمالي 287 ألفًا و6 طالب بنسبة 99.29%.

وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا) نجح 285 ألفًا و871 طالب من تأدية الامتحان من إجمالي 286 ألفًا و671 طالب بنسبة 99.72%.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 3 مايو 2020.