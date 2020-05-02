التعليم : 99.26% من طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اختبار مادة اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيًا

في ثاني أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020

أدى طلاب الصف الأول الثانوي ، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثاني أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/2019، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

ونجح 585 ألفًا و410 طلاب من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية امتحان اليوم، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالبًا في مختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 99.26% من إجمالي عدد الطلاب.

وأدى الطلاب الاختبار على مجموعتين، ففي المجموعة الأولى (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) نجح 286 ألفًا و966 طالبًا من تأدية الامتحان من إجمالي 289 ألفًا و925 طالبا.

وفي المجموعة الثانية (من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا) نجح 298 ألفًا و444 طالبًا من تأدية الامتحان من إجمالي 299 ألفًا و831 طالبا.

ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 3 مايو 2020، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم الإثنين الموافق 4 مايو 2020.