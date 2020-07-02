«التعليم» : 8 حالات غش إلكتروني في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة

وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.

تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم اليوم عدة ملاحظات، حول امتحانات الثانوية العامة في اليوم الرابع لمواد الأحياء و الفلسفة والرياضيات التطبيقية ” الاستاتيكا”.

ورصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة.

وتتوزع حالات الغش ، في إدارات (“مطروح” بمحافظة مطروح، و”الساحل” بمحافظة القاهرة، و”غرب الزقازيق” بالشرقية، و”أبو النمرس” بمحافظة الجيزة، “المراغة” بمحافظة سوهاج، و”المنيا” بمحافظة المنيا، و”يوسف الصديق” بمحافظة الفيوم، “ميت غمر” بالدقهلية).

وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لـ 11 طالبا وملاحظ واحد فقط في محافظات (القاهرة، الأقصر، القليوبية، السويس، قنا، سوهاج، المنيا، بني سويف، الجيزة) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بلاغًا بإصابة 6 طلاب بمحافظة قنا في حادث تصادم أثناء ذهابهم إلي الامتحانات، اليوم الخميس.

وتم تكليف مدير مديرية التربية والتعليم بقنا والذي قام بزيارة الطلاب والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأشارت الوزارة إلي أنه حرصًا على حقوق الطلاب وسلامتهم سيتم دخولهم الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادة “الأحياء” و”الفلسفة والمنطق” و”الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)” والتي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان.

كما تضمنت التقارير أن الأسئلة تشمل جوانب الفهم والتحليل والتفكير الناقد والتطبيق المباشر وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

وأدى صباح اليوم 632 ألفا و846 طالبا من ،طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

ويتوزع الطلاب بواقع 103 آلاف و865 طالبا في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) ، ومادة الأحياء بإجمالي 277 ألفا و921 طالبا، ومادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 251 ألفا و60 طالبا ، وذلك داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات.

وأشار إلي أن غرفة العمليات المركزية ، قامت قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان فى الساعة السابعة والنصف صباحًا.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة يؤدون يوم الثلاثاء المقبل ، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأديبة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).

و يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأحد المقبل الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولي).