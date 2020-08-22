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التعليم : 7802 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني في اللغة العربية

أدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة (اللغة العربية) بإجمالي عدد (4) طلاب
جهاد سالم 2:16 م, السبت, 22 أغسطس 20 2:16 م, السبت, 22 أغسطس 20

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أدي طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم السبت، أول امتحانات الدور الثاني لإتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020.

وبلغ إجمالي الطلاب اللذين أدوا امتحان، 7802 ألف طالب بالشعبة العلمية والأدبية والعلمية.

بينما أدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة (اللغة العربية) بإجمالي عدد (4) طلاب، ومن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا أدى طالب واحد امتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية).

وتواصل رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد حجازي أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة. 

وشدد حجازي على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات.

كما شدد على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وقال حجازي إن أجواء الامتحان سارت خلال اليوم الأول بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات.

وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة باستخدام جهاز الهاتف المحمول بعد مرور (30) دقيقة من بدء الامتحان، في لجنة مدرسة دكتور أحمد زويل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة

وتم ضبط الطالبة (ي.ي.س) عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقد تم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

يذكر أن يوم الأحد الموافق 23/8/2020 موعد استلام كراسات الامتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد، على أن يقوم الطلاب بتسليمها بعد الإجابة عليها يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020.

ويؤدي غدًا الأحد الموافق 23 أغسطس 2020، طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب.

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بقلم جهاد سالم

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