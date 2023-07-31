التعليم: 78.6% نسبة النجاح في الثانوية العامة علمي علوم و79.7% رياضيات و78.7% أدبي

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن نسبة النجاح بلغت 78.8%.

وبلغت نسبة النجاح بشعبة علمي علوم 78.62 %، وشعبة علمي رياضيات 79.78%، والشعبية الأدبية 78.74%.

وأشار الوزير إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2023، بلغ 763 ألف و206 طالب على مستوى الجمهورية.

واستكمل الوزير أن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات بلغ 759 ألفا و676 طالبا، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 598 ألفا و723 طالبا بنسبة نجاح 78.8%.

فيما بلغ عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بالدور الثاني 118 الفا و605 طلاب، وعدد الراسبين 42 ألفا و348 طالبا.