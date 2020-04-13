«التعليم»: 577 ألف طالب أدوا الامتحانات الإلكترونية التجريبية في الرياضيات

طلاب الصف الأول الثانوي تمكنوا من أداء امتحانات مادة الرياضيات على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تمكن نحو 577 ألف طالب من طلاب الصف الأول الثانوي، من تأدية الامتحانات التجريبة الإلكترونية من المنزل.

وببلغ اجمالي الطلاب المستهدفين لتأدية الامتحانات التجريبية الإلكترونية من المنزل نحو 589 ألف طالب بمختلف محافظات الجمهورية.

واشارت الوزارة إلى أن طلاب الصف الأول الثانوي تمكنوا من أداء امتحانات مادة الرياضيات على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، لليوم السادس ويشمل مادة الرياضيات.

ويؤدي صلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات الإلكترونية استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي ستجرى في مايو 2020.

وتهدف الامتحانات التجريبية الإلكترونية إلي تدريب الطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، ولا يشمل الاختبار درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، والصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.