التعليم: 571.8 ألف طالب بالثاني الثانوي يؤدون الامتحانات الإلكترونية في الفيزياء والتاريخ

بنسبة 99.6%، من إجمالي الطلاب بمختلف محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 573 ألفًا و677 طالب.

تمكن 571 ألفا و800 طالب، بالصف الثاني الثانوي، من تأدية الامتحانات الإلكترونية لمادتي الفيزياء والتاريخ الثلاثاء ، بنسبة 99.6%، من إجمالي الطلاب بمختلف محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 573 ألفًا و677 طالب.

وأدي طلاب الصف الثاني الثانوي اختبار مادتي “الفيزياء” و”التاريخ” على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في سادس أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 17 مايو 2020.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة).

وسيتم تصحيح الامتحانات إلكترونيًا، وإرسال النتيجة للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain