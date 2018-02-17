التعليم: 36 ألف مشترك بمبادرة الموهوبين رياضيًا

المال - خاص أعلن الإعلامي أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن انتهاء فترة الاشتراك والتسجيل بمبادرة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا، الخميس الماضي. وأشار خيري إلى أن تلك المبادرة تأتي بناءًا على التوجه العام للدولة للاهتمام بالرياضة،…

المال – خاص

أعلن الإعلامي أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن انتهاء فترة الاشتراك والتسجيل بمبادرة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا، الخميس الماضي.

وأشار خيري إلى أن تلك المبادرة تأتي بناءًا على التوجه العام للدولة للاهتمام بالرياضة، واكتشاف الموهوبين بكافة المجالات بشكل عام وبالمجال الرياضى بشكل خاص.

وأوضحت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن أعداد المشتركين بالمبادرة وصلت إلى 36 ألف طالب، ومن المقرر أن يتم يوم 21 فبراير القادم البدء فى إجراء الاختبارات لكل المشتركين؛ لإختيار أفضل العناصر، وذلك بواسطة مَنْدُوبُونَ من الاتحادات المختصة، ويعاونهم بذلك مجموعة من المشرفين من كلًا من وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم الفنى.

وستقوم وزارة الشباب والرياضة بتوفير الأدوات والملاعب لإجراء الاختبارات.

وأشارت إلى أنه بآخر يوم للتسجيل بالمبادرة توجه الأستاذ بكرى موجه عام التربية الرياضية بأسوان إلى الطالبة مروة الفائزة بماراثون مؤسسة مجدى يعقوب، لتسجيل اشتراكها بالمبادرة ورعايتها رياضيًا، وإهدائها طقم رياضى لتشجعيها.

وأضافت أن مبادرة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا، تمت من خلال مباردة من هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع كلًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالى، والهيئة العامة للتأمين الصحى، واللجنة الأوليمبية المصرية؛ لصناعة البطل الأوليمبى بألعاب “الجودو، والملاكمة، والتايكوندو، والمصارعة، ورفع الأثقال، وتنس الطاولة، وكرة اليد، وكرة السلة، وألعاب القوى”، وتم اختيار هذه الألعاب بعناية شديدة للإرتقاء بها رياضيًا، والكشف عن الجوانب الإيجابية بها لجميع الطلاب المشاركين.