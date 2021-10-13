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التعليم: يمكن إتاحة العمل بفترة ثالثة في المدارس ودخول أولياء الأمور المدرسة بمواعيد محددة

ومنع التصوير إلا بإذن
المال - خاص 2:18 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 2:18 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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قررت وزارة التعليم الأربعاء إمكانية إتاحة العمل بفترة ثالثة في المدارس ودخول أولياء الأمور المدرسة بمواعيد محددة، مع منع التصوير إلا بإذن مسبق.

وقالت إن ذلك حرصاً من الوزارة على مصلحة الطلاب بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي و لتحقيق ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس للعام الدراسي 2021/2022 .

وقررت التعليم وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لمقر المدرسة لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم ويتم الاعلان عنها بالمدرسة ومن خلال الصفحة الرسمية للمدرسة مع ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للحفاظ على الصحة العامة.

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كما منعت التصوير داخل المنشآت التعليمية (المدارس، الادارات، المديريات، الهيئات، المراكز) إلا بعد التنسيق المسبق مع المستشار الإعلامي للوزارة أو مدير المديرية أو الهيئة أو المركز، للحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية واحترام السادة العاملين بها.

كما قررت منع تصوير الطلاب إلا بعد موافقة كتابية من ولى الأمر.

كما قررت حظر الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام بشأن السياسات العامة للوزارة دون الرجوع إلى الوزارة ويقتصر التصريح للإعلام على مديري المديريات والهيئات والمراكز التابعة في حدود الاختصاص دون تجاوز ذلك إلى اختصاصات الغير.

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وقررت تولي مدير المديرية ايجاد الحلول المناسبة لتقليل الكثافة الطلابية وخاصة بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين.

وقالت إنه “يمكن إتاحة العمل لفترة ثالثة إذا تطلب الامر، أما بالنسبة للمدارس التي يتم العمل بها بنظام الفترة الواحدة يحق لمدير المديرية الموافقة على تشغيلها بنظام الفترتين، مع عدم المساس بعدد ايام الدراسة المقررة بالخريطة الزمنية المعتمدة”.


كما قررت استمرار العمل بترجمة المواد العلمية (العلوم والرياضيات)لطلاب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات إلى اللغة العربية بالإضافة إلى اللغة الأولى المقرر دراستها للطالب أسوة بالأعوام السابقة.

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وقررت السماح بنقل معلمي الصفوف الثلاثة الأولى بين المدارس و الادارات التعليمية لسد العجز كأعضاء هيئة تدريس فقط.

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