التعليم وغبور تبحثان تطوير المدارس الفنية في قطاع السيارات

المال ـ خاص:اجتمع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة غبور للتنمية، بحضور جورج صدقي مدير عام مؤسسة غبور للتنمية، وسمر محي من مؤسسة غبور، وحبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفني؛ لبحث سبل التعاون في تطوير مدارس سيارات متكاملة لخدمة كا

المال ـ خاص:

اجتمع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة غبور للتنمية، بحضور جورج صدقي مدير عام مؤسسة غبور للتنمية، وسمر محي من مؤسسة غبور، وحبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفني؛ لبحث سبل التعاون في تطوير مدارس سيارات متكاملة لخدمة كافة تخصصات قطاع السيارات بكافة المحافظات.

وصرح الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أجتماع الوزير بمسؤلي مؤسسة غبور يأتي إنطلاقا من حرص الوزارة على تطوير التعليم الفني وفقا لرؤية التنمية الصناعية للدولة، وخاصة أن قطاع السيارات ضمن القطاعات ذات الأولوية المحددة للدولة التي أشارت إليها وزارة التجارة والصناعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.